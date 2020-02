Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: két szomszédos országból jelentették a fertőzést

Horvátországban és Ausztriában is jelentették, hogy a Covid-2019 (közbeszédben koronavírus) vírus fertőzött meg többeket. A két országban rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Szlovákiában is regisztráltak egy gyanús esetet, de a laboratóriumi eredményei még nem készültek el.

Szabó Dániel , 2020. február 25. kedd, 13:47 Fotó: Getty Images - Koronavírus miatti vizsgálat a bécsi nemzetközi repülőtéren.

Megerősítették, hogy a koronavírus fertőzött meg egy beteget Horvátországban. Az illetőt már karantén alá vonták a zágrábi Fertőző Betegségek Klinikáján - derül ki a horvát hírportál, az Index.hr tudósításából. Egy szer hathat a koronavírus ellen - ráugrott a tőzsde a sztorira "Ma 11:30-kor megkaptuk az eredményeket egy horvát állampolgár állapotáról, aki február 19. és 21. között Milánóban tartózkodott." - jelentette be Vili Beros egészségügyi miniszter. Azt is elmondta, hogy egy fiatal férfiról van szó, aki jelenleg jó állapotban van, a vírus egy enyhébb változatával fertőződhetett meg. A tárcavezető közölte, jelenleg további 9 ember van Horvátországban karanténban, mivel nem rég tértek haza Olaszországból, őket egyelőre csak megfigyelek. A fertőzött férfival érintkező embereket jelenleg felkutatják, és elvégzik a szükséges óvintézkedéseket. Ausztriában is feltűnt a járvány Azonosították az első két ausztriai koronavírus-fertőzést is kedden - közölte a Reuters Tirol tartomány egészségügyi hatóságának szóvivőjére hivatkozva. A betegek egyébként olasz állampolgárok, akik Tirol tartományban élnek, és valószínűleg az olasz Lombardia régióba tett kirándulás során fertőződtek meg. Az ORF szerint a két 24 éves fiatal magától jelentkezett az osztrák hatóságoknál, hogy gyanújuk szerint megfertőzödtek a betegséggel. Enyhe lázuk volt és jelenleg egy innsbrucki kórházban elszigetelten kezelik őket. Szlovákiában is kórházba került egy nő Koronavírus-fertőzés gyanúja miatt szállítottak a nagyszombati kórházba egy nőt hétfő délután. A nőt izolálták a fertőző betegségek részlegén - írja az Új Szó. Eddig összesen 48 mintát vételeztek a koronavírussal összefüggésben Szlovákiában, a tesztek eredménye minden esetben negatív volt a Covid-19 jelzésű vírusra. Már egy magyar fertőzött is van Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfő délután bejelentette, hogy a Japánban korábban vesztegzár alá helyezett Diamond Princess luxushajón dolgozó egyik magyar állampolgár tesztje pozitív lett. A tájékoztatás szerint a beteg jól van. Magyarországon ettől még a betegséget nem mutatták ki egyetlen betegből sem. Olaszországban már hét áldozatot követelt a betegség Az olasz sajtó beszámolói szerint a koronavírusnak már 7 halálos áldozata van, az országban pedig összesen 231 ember fertőződött meg. 173 esetet regisztráltak Lombardia tartományban - itt van a legtöbb halálos áldozat is, összesen 6 -, valamint 33 embernél azonosították a betegséget Venetóban (Velence tartománya), ahol egy ember hunyt el a szövődmények miatt. Már 18 regisztrált megbetegedésről tudni Emilia Romagna, háromról Piedmont és Lazio, valamint egyről Dél-Tirol tartományokból. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk itt és itt A koronavírusról folyamatosan frissülő információkésérhetők el. Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy csak akkor hívják a zöldszámokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre.