Koronavírus: kihívót kapott a Tesco és a többi boltlánc, vécépapír meglepő helyről

Éttermek és kocsmák alakultak boltokká Amerikában és Nagy-Britanniában: az ebéd házhoz szállítása helyett alapvető termékeket, így zöldségeket, gyümölcsöket, friss tésztákat és vécépapírt árulnak.

A koronavírus-járvány átrendezte az éttermek működését, a vendéglátóhelyek egy része házhoz szállítással próbál meg harcolni a vendégekért, míg Amerikában az éttermek egy része másik utat választ és inkább élelmiszert árulnak az üzlethelyiségekben - írja a CNN.

Az ebéd mellett a lisztet is megveheti a vendég

Anthony Strong, a távolságtartási szabályok bevezetése előtt nem sokkal nyitotta meg étkezdéjét San Franciscóban. Strong az amerikai hírtévének azt mondta, nem sokáig élvezhették a frissen felújított éttermüket, beütött ugyanis a járvány, a vendégek pedig elmaradoztak.

A vállalkozó a házhoz szállítás helyett más menekülőutat talált: nagy kiszerelésben megvásárolt alapanyagokat kezdte árulni az üzletben. Amerikában egyre több kávézó és étterem állt át erre a modellre: végső soron ugyanazt a terméket árulják csak más formában. Menü helyett annak "alkotóelemeit" kínálják. Egy pennsylvaniai kávézó például online kezdett élelmiszereket árulni, amit az üzletben lehet átvenni. A Hill Country barbecue-éttermek tulajdonosa, Marc Glosserman például az ételek mellett néhány létfontosságú terméket, például krumplit vagy vécépapírt is árul, így, aki átveszi az ételét az egyúttal be is szerezhet néhány terméket.

Kocsmából kisbolt

Londonban is hasonló változások történtek a Standard cikke szerint a helyi éttermek egy része is ideiglenesen kisbolttá alakult, így ugyanis az alkalmazottaik egy részét is meg tudják tartani és a beszállítóikat is támogathatják.

A tenger gyümölcseire szakosodott The Oystermen étterem például a zöldségek és gyümölcsök mellett friss halakat is árul, és a vírus által leginkább veszélyeztetetteknek és a létfontosságú munkát végzőknek házhoz szállítást is vállalnak.

A Leon gyorsétteremlánc is hasonlóan járt el: ők zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket és készételeket tartalmazó dobozokat árulnak. De a britek kedvenc pubjai közül is sokan beálltak a sorba: a Camberwell Arms kocsma például friss tésztát, kenyereket és előre megfőzött ételeket árul.

Ezek a nagy.-britanniai próbálkozások pedig az ottani boltláncok, például a Tesco, a Lidl vagy az Aldi piacából csippenthetnek le egy picit, az amerikai megoldások pedig például a Walmarttól, a Targettől csábíthatnak el vásárlókat.