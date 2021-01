Koronavírus: lecsapott az EU az AstraZeneca belgiumi bázisára

A belga szövetségi gyógyszerfelügyeleti hatóság vizsgálatot tart az AstraZeneca vakcinagyártó cég helyi oltóanyag-előállító telepén, ellenőrizendő, hogy a vakcinaellátmányok kiszállítása az uniós tagországokba valóban gyártási problémák miatt késlekedik.

A hatóságot Franck Vanderbroucke belga egészségügyi miniszter bízta meg a feladattal az Európai Bizottság felkérésére. Ezt később a hatóság szóvivője is megerősítette, azonban kiderült az is, hogy a vizsgálat eredményeit várhatóan csak napok múlva közlik - írja helyi sajtóforrások nyomán az MTI.

A brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca pénteken jelentette be, hogy "a gyártási folyamatban fellépett nehézségek miatt" lassítja az uniós tagországoknak szánt vakcinák kiszállítását. Ugyanakkor szerdán Sztella Kiriákidisz egészségügyért felelős uniós biztos sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy testülete még mindig nem kapott a vállalattól kielégítő magyarázatot arra, pontosan miért késik a vakcina kiszállítása.

Arra is kitért, hogy az oltóanyaggyártó céggel kötött szerződés előírja, hogy a cégnek négy üzemből kell az oltóanyagot kiszállítania, ebből kettő Nagy-Britanniában van, két másik pedig Belgiumban. A testület elutasította Pascal Soriot vezérigazgató magyarázatát, miszerint a brit üzemekben termelt vakcinákat az Egyesült Királyság lakosainak tartják fenn annak a megállapodásnak az értelmében, amelyet a cég a brit vezetéssel kötött három hónappal az uniós szerződések aláírása előtt.

Kiriákidisz kedden jelentette be, hogy a bizottság egy export-átláthatósági mechanizmust javasol létrehozni, "mivel tisztán akarnak látni" az oltóanyagok EU-ból történő kivitelével kapcsolatban, és felhívta arra is a figyelmet, hogy a jövőben a vakcinagyártó cégeknek előre kell jelezniük, ha az unión kívülre akarnak szállítani. Csütörtökön a bizottság közölte, hogy a vakcinaexportot akár engedélyekhez is köthetik, hacsak a cég nem teljesíti a szerződésekben foglaltakat, és megfelelő időben és mennyiségben kiszállítja az oltóanyagokat az uniós tagországokba.

Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke a tanács több tagjának írt friss levelében felhívta a figyelmet arra, hogy az EU fel fogja használni a rendelkezésére álló jogi eszközeit abban az esetben, ha a vakcinagyártóval nem sikerül a problémára párbeszéd útján megoldást találni.

Az Európai Gyógyszerügynökség várhatóan pénteken hoz döntést az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni készítményének uniós alkalmazhatóságáról. Az Európai Bizottság augusztus végén kötött szerződést a céggel 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről.