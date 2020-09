Koronavírus: Lengyelországban is elég rossz a helyzet

Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma, Horvátországban és Szlovéniában enyhén csökkent, Romániában viszont módszertant váltott a kormány, így egyből több százzal ugrott az aktív fertőzöttek száma. Oroszországban több mint hatezer, Ukrajnában pedig több mint 3200 új fertőzöttel gyarapodott a betegek száma egy nap alatt.

Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma: 1002 új esetet regisztráltak az elmúlt napban - közölte a varsói egészségügyi minisztérium a Twitteren az MTI szerint. A halottak száma tizenkettővel növekedett. Az országban 78 330 fertőzöttje és 2282 halálos áldozata van a koronavírusnak. Eddig 63 861-en épültek fel a Covid-19-ből.

Az egészségügy minisztérium közölte, hogy 1977 fertőzésgyanús embert kórházban kezelnek, 118 864-en karanténban, 11 494-en pedig járványügyi felügyelet alatt vannak.

A lengyel hatóságok az elmúlt napokban szigorítottak a koronavírus-tesztek elrendelésére vonatkozó szabályokon.

Horvátországban és Szlovéniában kicsit kevesebb a fertőzött

Horvátországban és Szlovéniában is enyhén csökkent a koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a válságstábok szombati jelentéséből. Horvátországban az elmúlt 24 órában 212-vel nőtt, és elérte a 14 725-öt az azonosított fertőzöttek száma.

Csütörtökön még 234 esetről számoltak be. Új haláleset nem történt, az elhunytak száma így 245 maradt, 12 353-an pedig már meggyógyultak. A betegek közül 288-an vannak kórházban, közülük 24-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2128, és 9714-en vannak hatósági karanténban - írja az MTI.

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint pénteken 114-el 4309-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Csütörtökön még rekordszámú, 137 új esetről számoltak be.

Egy haláleset történt, így a járvány eddigi elhunytjainak száma 141-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 67-en vannak kórházban, közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív fertőzöttek száma 1187.

Szlovéniában eddig csak zárt nyilvános helyen kellett maszkot hordani, szombattól a piacokon, a városközpontokban és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz. A szabálysértőket 400-tól 4000 euróig, azaz 140 ezertől 1,4 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják az ellenőrök.

Románia módszertant váltott: 400-zal ugrott a fertőzöttek száma

Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok szombaton, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány halálos áldozatainak száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szombati jelentésében szereplő halálesetek száma néhány százalékponttal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, amely augusztus közepe óta meghaladta a 40-et, és csak az utóbbi tíz napon kezdett valamelyest csökkenni.

Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust, ami nagyjából megfelel az utóbbi két hét átlagának, és csaknem 400-zal elmarad a héten regisztrált újabb rekordtól.

Romániában eddig több mint 111 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal, közülük több mint 89 ezren meggyógyultak, így az ismert aktív fertőzöttek száma 18 ezerre tehető. Jelenleg kevesebb mint 7000 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, a súlyos esetek száma pedig szeptember eleje óta 500 alatt ingadozik: szombaton 461 fertőzöttet ápoltak az intenzív terápián.

A GCS adatsorában - néhány napos szünet után - pénteken a korábbinál 45 ezerrel több gyógyult jelent meg, miután egy miniszteri rendelet előírta, hogy nemcsak azokat a fertőzötteket minősítik gyógyultaknak, akiknek két koronavírus-tesztjük negatív lett, hanem a házorvos is - telefonos konzultáció alapján - látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, továbbá azokat a tünetmentes fertőzötteket is kivezetik a statisztikából, akiket tíz nap után egy negatív teszt után kiengednek a kórházból.

A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak új meghatározása szerint Romániában több mint 400-zal nőtt az utóbbi 24 órában az ismert aktív fertőzöttek száma.

Oroszországban hatezernél több napi fertőzött

Az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 6065-tel 1 097 251-re emelkedett Oroszországban a szombaton közölt hivatalos adatok szerint.

A napi növekmény két hónap után most haladta meg ismét a hatezret. Az előző két hét során az újonnan diagnosztizált esetek száma 5100 és 5500 között ingadozott, újabb növekedés ezen a héten indult el. Az országban szeptember 4-től haladta meg ismét az ötezret a napi növekmény. A terjedés üteme nem haladta meg a 0,5 százalékot. Az új fertőzöttek 24,1 százaléka tünetmentes.

Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott új koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (6 725 044), India (5 308 014) és Brazília (4 495 183) után. Az aktív esetek száma 666-tal 171 450-re nőtt. A halálos áldozatok száma 144-gyel 19 339-re, a felépülteké pedig 5255-tel 906 462-re emelkedett.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 42,4 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 361 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 239 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Gyorsan terjed a kór Ukrajnában

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra is több mint 3200 új beteget regisztráltak. Velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 172 ezret, az elhunytaké pedig már meghaladta a 3,5 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.

Az elmúlt napon 3240 új esettel 172 712-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 48 újabb halálos áldozattal 3516-ra emelkedett, miközben eddig 76 754-en gyógyultak meg, közülük előző nap 1268-an. Jelenleg 92 442 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1924-gyel nőtt egy nap alatt. A héten szerdán regisztrálták a járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3584-et, az eddigi legtöbb napi halálos áldozatot, 76-ot pedig kedden.

Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, négyszázat, továbbá nyolc újabb halálesetet az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol az azonosított fertőzöttek száma már elérte a 19 140-et, az elhunytaké pedig a 312-t. A második legtöbb beteget, 311-et és öt újabb elhunytat a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében, a harmadik legtöbbet, 281-et és két halálos áldozatot pedig a déli országrészben lévő Odessza megyében regisztrálták.

Kárpátalján az azonosított fertőzöttek száma 9110, az elhunytak száma eggyel 290-re nőtt, míg eddig 4054-en győzték le a kórt.

A kormány veszélyhelyzeti bizottsága előző nap felülvizsgálta az ország településeinek színes - azaz zöld, sárga, narancs és vörös - besorolását, ami hétfőtől lép életbe.

A kórházi ágyak leterheltségének határértékét 50-ről 70 százalékra emelték a vörös besoroláshoz. Így a vörösből az enyhébb, narancs besorolásba került át három megyeszékhely a nyugati országrészben: Ivano-Frankivszk, Ternopil és Csernyivci. Mindhárom vezetése hevesen tiltakozott a legszigorúbb korlátozásokkal - egyebek mellett a közösségi közlekedés leállításával és az iskolák bezárásával - járó vörös besorolás ellen.

Kárpátalján viszont továbbra is "vörös" maradt Csap település. Narancs besorolású lett Ungvár, sárga Beregszász, Munkács és Huszt. A főváros, Kijev továbbra is narancs besorolású. A narancs zónában egyéb szigorítások mellett a sport-, kulturális, vallási és egyéb rendezvények résztvevőinek létszáma legfeljebb 220 fő lehet.