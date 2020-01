Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: lezárták a kínai nagy falat

A lezárások elérték Kína legismertebb turisztikai látványosságát, a nagy falat. A hatóságok egymás után zárják le a közlekedési útvonalakat, a koronavírusnak eddig 26 halálos áldozata van.

A kínai koronavírus terjedése az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontját is elérte. A hatóságok folyamatosan zárják le a közlekedési útvonalakat a koronavírus terjedésének meggátolása érdekében, ez most elérte a kínai nagy falat is.

A badalingi szakasz az Express lap beszámolója szerint a turisták által leginkább kedvelt, egyben legjobb állapotban lévő szakasza a falnak.

A koronavírusba eddig 26-an haltak meg több ázsiai országban is regisztráltak fertőzést.