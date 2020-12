Koronavírus: még rekordok dőlnek Nagy-Britanniában

A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták kedden Nagy-Britanniában. A legújabb adatok szerint ugyanakkor az elmúlt héten kevesebben haltak meg a koronavírus okozta Covid-19 betegségben, mint egy héttel korábban.

Az egészségügyi minisztérium kedd esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 53 135 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Az előző csúcsot hétfőn mérték 41 385 új esettel - írja az MTI londoni tudósítója.

A keddi adat hirtelen megugrásához azonban az is hozzájárult, hogy több brit országrészből a karácsonyi időszakban nem vagy csak részlegesen érkeztek adatok, és ezek most kerültek be a napi összesítésbe.

Az új adatsor szerint a kedden zárult egy hétben 272 551 koronavírus-fertőzést szűrtek ki tesztekkel. Ez 50 352-vel, 22,7 százalékkal több az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.

A brit kormány karácsony előtt új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be. A vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő változat fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított típusokét.

A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - kedden 414 páciens halt meg Covid-19 betegségben.

A kedd este zárult egy hétben 3260 halálos áldozata volt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, 140-nel, 4,1 százalékkal kevesebb, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban. Március eleje óta 71 567-en haltak meg Nagy-Britanniában Covid-19 betegségben.

A visszamenőleges számítások alapján áprilisban, a járvány tavaszi nagy-britanniai tetőzésének idején valószínűleg meghaladta a százezret a naponta bekövetkezett új koronavírus-fertőzések száma, de az akkor még igen szűkös, napi 15-20 ezer koronavírus-teszt elvégzésére elégséges tesztelési kapacitással ennek csak a töredékét, naponta 5-6 ezret lehetett kiszűrni.

A brit egészségügyi minisztérium kedd esti beszámolója szerint előző nap 357 238 koronavírus-szűrést végeztek országszerte, de az elmúlt időszakban előfordult, hogy meghaladta a félmilliót a naponta elvégzett tesztek száma.

Oltanak gőzerővel

Sir Simon Stevens, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai részlegének vezérigazgatója keddi nyilatkozatában ugyanakkor hangsúlyozta: a szolgálat várakozása szerint tavasszal a veszélyeztetett csoportokba tartozók mindegyike megkapja a koronavírus elleni védőoltást Nagy-Britanniában.

Ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják a koronavírus-oltást, a Covid-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető - mondta Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak .

Nagy-Britanniában jelenleg a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját alkalmazzák, és az eddig beoltottak száma a 700 ezerhez közelít, de sajtóértesülések szerint a brit gyógyszerfelügyelet akár már ezen a héten jóváhagyhatja az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös oltóanyagát is. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap keddi értesülése szerint ennek a vakcinának a forgalmazása január 4-én kezdődik Nagy-Britanniában.

A brit kormány a Pfizer/BioNTech-vakcinálól eddig 40 millió, az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból 100 millió adagot kötött le - írja az MTI.