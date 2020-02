Koronavírus: még sok halott kell ahhoz, hogy fizessen a járványkötvény

Kétféle kötvényt is kibocsátott a Világbank, amelynek lejegyzői eddig jól jártak, de bukhatják a pénzüket, ha tovább terjed a koronavírus - írja a Világgazdaság.

Pandémiás kötvényeket bocsátott ki a Világbank a 2014-es és 2016-os ebolajárvány után, ezek akkor fizetnek az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) sokat, ha kitör egy hatalmas járvány - írja a lap. A háttérben az áll, hogy a Világbank felismerte, ha az érintett afrikai országok akkor gyorsabban kaptak volna pénzügyi segítséget a WHO-tól, gyorsabban meg lehetett volna fékezni a járványt.

A pandémiás kötvényeket jellemzően az úgynevezett katasztrófakötvényekre specializált befektetők jegyzik le. 2016-ban egy 320 millió dollár értékű kibocsátás volt kétféle sorozattal. Az A sorozat 6,9 százalékos, a B pedig 11,5 százalékos kamatot fizet. Az A osztályt akkor hívhatja le a WHO, ha legalább 2500 halálesetet regisztrálnak a kiindulási országban, amelyből minimum 250 egymást követte, és valamelyik másik országban is van már legalább 20 halott. Ebben az esetben sem veszítik el a befektetők az összes pénzüket, de az alapcímlet 16,67 százalékát - ez a 225 millió dolláros sorozat esetében 37,35 millió dollár - a járvány elleni küzdelemre fordíthatja a WHO.

A másik, B sorozat kifizetési szabályai bonyolultabbak, de a 95 millió dolláros sorozatból 37,5 milliónyit használhatott volna fel a WHO, ha lett volna ilyen hitelpapír a 2003-as SARS-járvány idején. A koronavírussal kapcsolatos számok körül egyelőre sok a bizonytalanság, a legutolsó hírek 1380 áldozatról szólnak Kínában.