Koronavírus: megjött a legújabb adatsor

Több mint 54 millió fertőzöttet tartanak nyilván világszerte. Az utóbbi héten napi átlagban 567 ezerrel nőtt a a fertőzöttek száma.

Bár továbbra is sok az új fertőzött a világban, az előző napokhoz képest veszített a lendületéből a járvány - ez derül ki az amerikai Johns Hopkins Egyetem rendszeresen frissülő adataiból.

Hétfő reggel a fertőzöttek száma átlépte az 54 milliót: vasárnap reggel óta 487 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy lassabban terjed a járvány: szombatról vasárnapra ugyanis 563 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma globálisan, a múlt hét második felében pedig többször is 600 ezer feletti növekedést mutatott a statisztika.

Így terjed a járvány a világban Megnevezés 2020. november 16. (hétfő) Egynapi változás Fertőzött (fő) 54 369 609 486 660 Gyógyult (fő) 34 954 629 270 367 Halálos áldozat (fő) 1 317 131 -33 367 131

Forrás: Johns Hopkins Egyetem, Napi.hu

Az elmúlt két hét alapján pedig az is látszik, hogy novemberben romlott a helyzet: a fertőzöttek száma jellemzően 500-600 ezerrel nőtt naponta, szemben a szeptemberi és októberi hetekkel, amikor jellemzően 200-400 ezer napi fertőzöttet azonosítottak. A Johns Hopkins Egyetem korábbi és most közölt adatainál azonban figyelembe kell venni azt, hogy a világ országaiban mások a járványügyi szabályok, a tesztelési kapacitás is eltérő, ezért a megjelent adatok eltérhetnek a tényleges számoktól, de a nagyságrendeket jól mutatja az amerikai egyetem adatsora.

A hétfő reggeli statisztikákból kiderül az is, hogy mely országokban a legsúlyosabb a járványhelyzet.

Az Egyesült Államokban 11 millió,

Indiában 8,8 millió,

Brazíliában 5,7 millió,

Franciaországban 1,92 millió,

Oroszországban pedig 1,91 millió fertőzöttet regisztráltak eddig a hatóságok.

A Johns Hopkins Egyetem interaktív térképén pedig az látszik, hogy a világ különböző országaiban hol tart a pandémia.

A járvány megfékezése érdekében a múlt hét közepén újabb szigorításokat, köztük kijárási tilalmat bevezető Magyarországon vasárnap reggel a fertőzöttek száma megközelítette a 141 ezret, ez szombathoz képest 4238 fős növekedést jelentett. A járványnak eddig 3087 halálos áldozata van. (A legfrissebb magyarországi adatokat hétfőn, várhatóan 9 óra után publikálja a hivatalos kormányzati portál.)