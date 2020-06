Koronavírus: megtalálták, milyen tényezők jelzik a végzetes kimenetelt

A gyulladás és a trombózis biomarkerei jelezhetik a kritikus állapotban lévő Covid-19 betegek várható halálát - állítják 1150 New York-i kórházban fekvő covidos beteg adatainak elemzése után amerikai kutatók. A Lancet című tudományos lap online kiadásában megjelent eredményt az Orvostovábbképző Szemle online kiadása szemlézte.

2020. április 28.-ig bezárólag az USA-ban közel 1 millió betegnél igazolták az akut respiratorikus szindróma koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott Covid-19 betegséget. A legfertőzöttebb New York államban 295 ezer, New York városában pedig mintegy 160 ezer esetet igazoltak, New York városában 40 ezer fertőzöttet kezeltek kórházban. A Covid-19-ben szenvedők 5-20 százalékánál alakul ki kritikus állapot, legfőképpen akut respiratorikus distressz szindróma - idézi a szakportál az adatokat.

A kutatók 1150, New York City Presbytarian kórházaiban fekvő korona vírus fertőzött beteg adatait elemezték. A vizsgált betegek között nagyobb volt az etnikai kisebbségekhez tartozók, és magasabb volt az igen súlyos betegek és a halálozás aránya is. A kritikus állapotú betegek több mint háromnegyedénél lélegeztetőgépet, és csaknem egyharmadánál vese-dialízist kellett végezni. A vizsgálat eredményeit a Lancet online 2020. májusában jelentette meg.

Az 1150 beteg közül kritikus állapota miatt 257 beteg (22 százalék) igényelt intenzív ellátást, az ő adataikat értékelték. Átlagos életkoruk 62 év volt. A betegek 67 százaléka volt férfi, 82 százalékuknak volt legalább egy krónikus betegsége, leginkább a magas vérnyomás (63 százalék), diabetes (36 százalék), és 46 százalékuk küzdött elhízással. Április 28-ig 101 beteg (39 százalék) halt meg, és 94 beteg (37 százalék) szorult továbbra is kórházi kezelésre. 203 beteget (79 százalék) kellett invazív módon, átlagosan 18 napig, közülük 84 (41 százalékuk) elhalálozott.

Rossz prognózis

A mesterséges lélegeztetést igénylő betegek rossz prognózisáról már sokan beszámoltak. A National Health Service egyik beszámolója szerint 11 292 Covid-19-ben szenvedő betegnél alakult ki kritikus állapot, 4855 beteget lélegeztetni kellett, de a gépi lélegeztetésben részesült betegek mintegy fele a kritikus állapot kialakulása utáni 30 napon belül elhunyt.

A New York-i vizsgálatban a betegek átlagosan 18 napig voltak lélegeztető gépen, ez egyezik az olaszországi adatokkal, de hosszabb, mint az az idő, melyet Washington állam betegei töltöttek a lélegeztető gépen - írja az OTSZonline.

Ezért fontos a biomarkerek szerepének tisztázása

A kutatók a gyulladás és a trombózis szerepéről igyekeztek információt szerezni, s azt állapították meg, hogy az ezeket jelző markerek minden 10-10 százalékos emelkedésével mintegy 10 százalékkal növekszik a halálozás kockázata. A fertőzés kimenetelét súlyosbító tényezők felismerése a kutatók szerint két okból is különösen fontos. Először is, mert bizonyítják, hogy ezek a tényezők milyen szerepet játszanak a szervi károsodásokban, emellett további klinikai vizsgálatok szükségességét vetik fel.

A szerzők rámutattak, hogy a betegek között többségben voltak az etnikai kisebbségek. A kritikus állapotban lévők 62 százaléka hispán vagy latino volt, 19 százalék fekete, 32 százaléka fehér és 3 százaléka ázsiai volt. A halálozás sok, a fertőzés kezdetekor már meglévő faktortól függ, többek között az életkortól, a krónikus szívbetegségtől és a krónikus tüdőbetegségtől.