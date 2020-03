Koronavírus: megvan a nulladik európai páciens

Egy német férfi lehetett az első európai, aki megfertőződött a koronavírussal és tovább is adta azt - írja szakértőkre hivatkozva az olasz Corriere della Sera.

A 33 éves férfi nemcsak hogy elkapta, de valószínűleg tovább is adta a Covid-19-et - legalábbis ez szerepel egy német szakértők által írt levélben, melyet szerdán publikáltak a New England Journal of Medicine orvosi szaklapban.

A német orvosok szerint "a 33 éves, egyébként egészséges német üzletember (egyes számú páciens) január 24-én betegedett meg, tünetei között volt a torokfájás, hidegrázás és izomfájdalom. Másnap 39,1 fokos láza volt, melyet erős köhögés kísért. A következő nap estéjére jobban érezte magát és január 27-én visszament dolgozni."

Korábban, január 20-án és 21-én a férfi találkozók során vett részt kínai üzleti partnerekkel cége képviseletében Münchenben. Az egyik női partner, akivel tárgyalt, Sanghajból érkezett és január 19-től 22-ig volt Németországban. Ottléte alatt a nőnek semmilyen tünete nem volt, jól érezte magát. A visszafelé tartó repülőúton azonban rosszul lett, január 26-án pedig pozitív lett a koronavírus tesztje.

A nő azonnal értesítette erről a cégét is, akik szóltak a németeknek, ők pedig a müncheni járványos megbetegedések központjába küldték német munkatársukat kivizsgálásra.

Január 28-án további három munkatársat teszteltek, akiknek pozitív lett az eredménye - bár sem ők, sem az egyes számú férfi azóta sem mutatják jelét a súlyos betegségnek. Az orvosok szerint figyelemreméltó, hogy úgy tűnik, a betegség még a szimptómák megjelenése előtt átadódott a későbbi fertőzötteknek, a nulladik páciens pedig gyorsan és kevés tünettel átesett a betegségen - számolt be a Euronews.