Koronavírus: miért titkosak az oltásszerződések?

Brüsszel már 2,3 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyagot rendelt hat gyártótól, az üzlet részletei azonban nem ismertek. Így nem tudni, mennyibe kerülnek, milyen ütemezésben érkeznek és milyen felelősséget vállalnak a gyártók.

Az Európai Bizottság egyelőre csak azt hozta nyilvánossága, melyik cégtől hány dózis érkezik a szerződés végéig. A bizottság komoly titoktartási záradékot kötött mind a hat céggel a részletekről. Az Európai Parlament (EP) képviselői szerint azonban alapvető információk is hiányoznak: mint például ki vállalja a felelősséget egy esetleges egészségkárosodás utáni polgári per esetében - számolt be az Euronews.

Egy szeptemberi EP-meghallgatáson a bizottság egészségügyi főigazgató-helyettese azt mondta, a gyógyszercégek felelőssége megmarad, de egyes úgynevezett "rejtett esetekben" nem vonatkozik rájuk a kártérítési kötelezettség. Azt azóta sem definiálták azonban nyilvánosan, melyek lehetnek ezek a "rejtett esetek" és milyen kritériumok alapján háríthatják a tagállamokra a kártérítési kötelezettséget a cégek.

Az Euronews úgy tudja, hogy az európai felelősségvállalási rendszer jóval keményebb például az amerikainál, ahol gyorsított eljárásban hozták forgalomba az oltóanyagot és az állam garantálta a cégeknek a kártérítések elkerülését. Európában megmaradt a cégek felelősségvállalása a gyártási hibák esetére, vagy ha például elhallgatott adatok miatt következik be baj. Ha azonban előre nem várt, nem is sejthető hatás következik be, mondjuk egy év múlva, az már ilyen "rejtett esetnek" számíthat és a kártérítést az adott tagállam fizetheti.

Az sem ismert, hogy melyik gyártó milyen ütemezéssel szállítja majd a vakcinákat. Az éves keretszámok ismertek, de nem világos, hogy például április harmadik hetére hány dózis szállítását vállalta a Pfizer vagy a Moderna. A szállítás mellett az árak ügyében is hiányzik az átláthatóság.

A növekvő nyomást az Európai Bizottság is érzékeli. A portál kérdéséire a szóvivői szolgálat jelezte, hogy a testület dolgozik az átláthatóság növelésén. Első lépésként nyilvánosságra hozzák a CureVax céggel kötött szerződést, ezt az egészségügyi biztos jelentette be a Twitteren. Ezt a szerződést csak az csak EP-képviselők olvashatják el, ráadásul ez a vakcina még nincs forgalomban. Azonban újabb cégek egyezhetnek majd bele a nyilvánosságba a bizottság szerint.

Az EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága kedden hallgatja meg az ügyről Sandra Gellinát, az Európai Bizottság Egészségügyi Főigazgatóságának vezetőjét, aki a vakcinabeszerzés főtárgyalójaként jár el.