Koronavírus: nagyobb bajban van Németország

Átlépte a tízezres határt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint.

Miközben a Nyugat-Balkánon romlik a járványhelyzet, Csehország meg a szigorú intézkedések miatt lényegében lebénult, Németországból is rossz hírek érkeztek.

Az utóbbi 24 órában minden eddiginél több, 11 287 lelet volt pozitív, ami bő háromezerrel meghaladja a 7830 új igazolt fertőzéssel öt napja, előző héten szombaton beállított csúcsot.

Az MTI összefoglalója szerint Angela Merkel kancellár szeptember végén arról beszélt, hogy számításai szerint karácsonyra 19 200-ra emelkedhet a napi új fertőződések száma, ha nem törik meg a megelőző időszakban kibontakozott trendeket. "Ezt akkor valószínűtlennek tartottam, de a folyamatok mostani alakulása alapján már reális becslésnek tűnik" - nyilatkozott az új adatokról Ute Teichert, a közegészségügyben dolgozó orvosok érdekképviseletének (BVÖGD) vezetője a Berliner Morgenpost című lapnak.

Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 392 049 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót Németországban.

A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt harminccal nőtt, 9905-re.

Ugyanakkor a tesztek száma is folyamatosan emelkedik. Az RKI kimutatása szerint az előző héten 1 195 661 SARS-Cov-2-tesztet végeztek el, míg a járvány első, tavaszi hulláma idején rendre 400 ezer körül volt a hetente elvégzett szűrővizsgálatok száma. Viszont a pozitív leletek aránya is emelkedik, ami azt jelzi, hogy az esetszám növekedése nemcsak a tesztelés kiterjesztésének, hanem a vírus gyorsabb terjedésének is tulajdonítható. Az előző héten a 3,63 százalék volt a pozitív leletek aránya, míg a járvány eddigi legcsendesebb szakaszában, nyáron rendre 1 százalék alatt volt ez az arány.

A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga némileg csökkent, 1,23-ról 1,17-re mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 117 embernek adja át a kórokozót.