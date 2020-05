Koronavírus: nagyot javult az olasz helyzet

Százötvenhárommal emelkedett a halottak egy nap alatti száma Olaszországban a polgári védelem szombat esti adatai szerint, és így elérte a 31 763-t. A mindennapi élet hétfőre tervezett újraindulása előtt a járványgörbe lefele ível, kivételt továbbra is Lombardia jelent - írja az MTI.

A halottak száma csökkent az egy nappal ezelőtti 242-höz képest, és kétszáz alá süllyedt. Utoljára május 4-én volt ez szám kétszáz alatt.

Az aktív fertőzöttek száma több mint ezernyolcszázzal csökkent a korábbi több mint négyezer után, és elérte a 70 187-t. Közülük valamivel több mint 10 ezren vannak kórházban, az intenzív osztályon kezeltek száma 775-re csökkent. A gyógyultak száma túllépte a 122 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 224 760-t.

A gócpontnak számító Lombardiában is jelentősen csökkent a halottak száma, amely egy nap alatt 39 volt a korábbi 115-hoz képest. A huszonnégy óra alatt szűrt fertőzötteké viszont 399-re emelkedett az egy nappal ezelőtti 229 után. A tíz milliós tartományban 84 ezer fölött van a diagnosztizált fertőzöttek száma, túllépte a 15 ezret a halottaké.

Hétfőtől újraindul az élet Olaszországban, több mint két hónap után engedély nélkül lehet mozogni, közlekedni, június 3-ig egyenlőre csak a tartományokon belül. Engedélyezett lesz a barátok közötti találkozás, de a csoportosulás elkerülésével. Megnyitják a kereskedelmet, vendéglátást, szállodákat, piacokat, játszótereket, strandokat, múzeumokat és templomokat is. Kötelező lesz a szájmaszk használata, többek között az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a taxikban, valamint a strandok és a szállodák közös tereiben is. Fel lehet keresni a hétvégi házakat, kötelező lesz a helyfoglalás a múzeumokban és strandokon is, amelyeknek tizennégy napig meg kell őrizni a vendégek névsorát. Nem engedélyezettek a büféasztalok, a kávéházakban és a fodrászatokban a közös újságok olvasása, készpénz helyett kártyahasználatot szorgalmaznak.

A római kormány legalább egy méterben szabta meg a személyek közti biztonsági távolságot, amit helyszűke miatt számos üzlethelység, presszó, fodrászat sem tud betartani. Az óvintézkedéseket betartó munkaadókat nem terheli polgári és büntetőjogi felelősség az alkalmaztottak vagy vendégek esetleges fertőződése esetén, a szabálysértőket 400-tól 3000 euróig terjedő bírsággal sújthatják.

A mintegy 350 ezer olaszországi kereskedelmi, vendéglátási, idegenforgalmi, szolgáltatási vállalkozást tömörítő Confesercenti adatai szerint tíz üzlethelységből hétfőtől csak hat fog újranyitni. A több hetes bevételkiesés miatt nem minden vállalkozás képes újraindulni a fertőtlenítés, valamint az óvintézkedések költségeit is kifizetve. Az olasz szállodások szövetsége úgy számolta, hogy külföldi turisták nélkül hatvan százalékkal esik vissza a szállodák forgalma.

"Nehezebb az újraindulás, mint a zárás volt" - nyilatkozta Giuseppe Conte olasz kormányfő. A kormányközeli La Repubblica napilap úgy látta, az olaszok "szegényen, magukra hagyottan és dühödten" lépnek ki a karanténból. Róma főpolgármestere Virginia Raggi, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánypárt politikusa szerint a városokat "társadalmi forradalom" fenyegeti.

A járványgörbe alakulását naponta és tartományok szerint ellenőrzik, esetleges erősödés esetén ismét szigorítják az óvintézkedéseket.

A szombati adatok alapján Spanyolországban is csillapodott a járvány.