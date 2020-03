Koronavírus: Olaszország beelőzte Kínát a halálos esetek számában

Olaszországban csütörtökön 3405-re emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma, és ezzel le is előzte Kínát. Eközben a járvány Európa többi államában még csak most van kibontakozóban. A második legrosszabb helyzet Spanyolországban van, ahol drasztikusan megugrott a fertőzések száma. A politikusokat sem kíméli a vírus, immár Michel Barnier-t és a moakói herceget is a kronavírusos fertőzöttek között találhatjuk. Közben a románoknak megüzente az államfő, hogy ne menjenek haza húsvétra. Körkép Európából.

Európában érezhetően romlik a helyzet, egyre több országban ugrik meg drasztikusan a koronavírus-fertőzöttek száma és a halott is egyre több. A fertőzöttek között már több politikus is feltűnt, csütörtöki hír, hogy Michel Barnier, az EU brexit főtárgyalója mellett II. Albert monakói hercegnél is kimutatták a koronavírust.

Csütörtökön Olaszország egy szomorú rekordot megdöntött: átvette a koronavírusban elhalálozottak számában a vezetést Kínától, miután 24 óra alatt 427-tel 3405-re emelkedett a koronavírusos fertőzésben elhunytak száma - adta hírül a Guardian. Mindezzel együtt mégis némi javulás látszik, miután keddről szerdára eltelt 24 órában 475 halálos áldozatról adtak hírt az olasz hatóságok, azaz az utolsó 24 órában kevesebben haltak meg, mint az előzőben. Összességében a krornavírusos begetek száma 33 190, az elmúlt 24 órában 4480 embernél mutatták ki a koronavírusos fertőzést. A korházakban több mint 2300-an vannak kritikus állapotban.

Kínában a hivatalos adatok szeirnt 3245 halálos áldozata volt a kórnak a tavaly év végi kirobbanása óta.

A második legrosszabb helyzet Spanyolországban van, ahol megugrott a koronavírusos esetek száma: legalább 17 147 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, ami az elmúlt 24 órában 3431 fős emelkedést jelent, ebből 939 kerültek intenzív osztályra. A halottak száma 767-re emelkedett. A leginkább érintett terület Madrid és Katalónia, előbbi 6777, utóbbi 2702 esettel. A regisztrált esetek 33 százaléka 65 év feletti.

A spanyol kormány csütörtökön bejelentette, hogy 210 millió eurót a regionális kormányzatokhoz csoportosít át a koronavírus elleni küzdelemhez - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter a Politico szerint. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a kormány újabb védőfelszereléseket is rendelt és több mint 30 ezer egészségügyi alkalamazottat vettek fel, köztük 11 ezer képzett ápolót, valamint egészségügyi szakképzésekben részt vevő diákokat is.

Belgiumban a friss adatok szerint csütörtökön 309 új eset volt, amivel így 1795-re nőtt a fertőzöttek száma a belga Nemzeti Krízis Központ szóvivője szerint. Ebből 634 ember áll kórházi kezelés alatt, 187-tel több, mint az előző nap. Intenzív osztályon 130 beteget kezelnek, ami 30 fős növekedést jelent az előző naphoz képest, ebből 88 betegnek van szüksége lélegeztetőgépre, 22-vel többnek, mint szerdán. Március 13. óta 155 pácienst engedtek haza a kórházakból és minősítették egészségesnek, 21 pedig meghalt.

Romániában a parlament digitálisan ülésezett és ki is hirdették a koronavírus miatti szükségállapotot. Ennek értelmében szigorították a büntetését azoknak, akik nem tartják be a karantén vagy a kórházi kezelés szabályait - a szabályszegésért 6 hónaptól 3 évig terjedő börtön vagy pénzbírság járhat. Ha viszont olyan valaki, akinek pozitív lett a koronavírus-teszje ezt a hatóságok elől eltitkolja, 2-7 év börtönbüntetést kaphat, ami akár 15 évre is emelkedhet, ha a felelőtlensége miatt valaki meghal. Az országban egyébként 277 igazolt fertőzött van, ebből 25-en már felgyógyultak.

A román elnök, Klaus Iohannis ugyanakkor arra kérte a külföldön élő román állampolgárokat, hogy ne jöjjenek haza húsvétra, ami idén április 19-ére esik, miután egyrészt lehetetlenné vált az utazás Európában, másrészt ha még sikerülne is hazatérniük valahogy, akkor is vagy hatósági vagy önkéntes karanténba kellene vonulniuk, amivel az utazásuk értelmét is vesztené.

Görögországban csütörtökön hatra emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma, a legutolsó elhunyt egy 70 éves férfi, aki emellett súlyos egészségügyi problémákkal küzdött - írja a Politico. Ugyanakkor szerdán Athénban megszületett az első olyan gyerek is, akinek az anyja koronavírussal fertőzött - a gyermek első tesztje nem mutatta a fertőzöttség jelét, azaz negatív lett.

London keménykedik

Boris Johnson szóvivője a Politico szerint csütörtökön kijelentette, hogy a brit kormánynak nem áll szándékában teljesen lezártni Londont, vagyis a kormánynak nem áll szándékában korlátozni a közlekedési hálózatokat, így az emberek szabadon mozoghatnak Cityből ki és be. A miniszterelnök szóvivője mindezt azért jelentette be, mert voltak olyan pletykák, hogy szigoríthatják az emberek mozgását és csak akkor hagyhatják el lakhelyület, ha valami nagyon fontos elintéznivalójuk van (például bevásárlás), illetve leállíthatják az egész a tömegközlekedést, teljes Londont pedig karantén alá vonhatják.

A brit kormány csütörtökön azért elfogadott egy koronavírus-törvényt is, ami két évig érvényes. Az új jogszabály a közegészségügyi alkalmazottakat felhatalmazza arra, hogy szűrésekre kényszerítsék az embereket, és bűncselekménynek nyílváítja azt, ha a javallatot megtagadják. Emellett a kormány felhatalmazást ad arra is, hogy helyeket lehessen bezárni, rendezvényeket, összejöveteleket lehessen felfüggeszteni, illetve le lehessen zárni kikötőket, reptereket, ha ezeken a helyeken fennállna annak a kockázata, hogy nem lehet biztosítani a megfelelő mennyiségű hivatalos személlyel a határok biztonságát.

Ciprus is szigorít

Ciprus leállíttatta a polgári légiközlekedést, az intézkedés március 21-én greenwich középidő szerint hajnali 1 órától lép életbe. A cargo járatokat nem érinti az intézkedés. Cipruson már érvényben vannak olyan szigorítások, melyek szerint minden oda érkezőt karantén alá helyeznek két hétre. Emellett Ciprus görög és török részei közötti átkelőket is lezárták. Cipruson egyébként 78 igazolt eset van, ebből 20-an a török oldalon.

Portugáliában a csütörtöki adatok szerint 785 regisztrált esetet tartottak nyilván, ami 143-mal több, mint szerdán volt.

Hollandiában a legfrissebb számok szerint összesen 2460 fertőzött van, ami 409-cel több az előző napinál. Az elmúlt 24 órában 18-an haltak meg, amivel így 76-ra emelkedett a halálos esetek száma.

Északon a helyzet

Svédországban 1423 igazolt koronavírusos esetet tartanak számon hivatalosan eddig, itt már 11 halottja van a járványnak.

Dániában 1132 esetet tartanak nyílván, a halálos áldozatok szám hat.

Novégiában 1552 fertőzőtt és hat halálos áldozat van eddig a hivatalos adatok szerint.

Izlandon 330 esetről és egy halálos áldozatról adtak hírt a helyi hatóságok, utóbbi egy odalátogató ausztrál turista volt, aki e hét elején vesztette életét.

Finnországban 400 esetet tartanak nyilván és még nincs halálos áldozat. A Politico ugyanakkor megjegyzi, hogy a finnek csak a legveszélyeztetettebb korosztálynál végeznek teszteket.

Franciaországban is nagyobb sebességre kapcsolt a járvány

A Franciaországban a kihirdetett általános karantén második napján több mint 50 százalékkal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig meghaladta szerdán a 9 ezret, miközben a kijárási korlátozásokat megszegőkre 4 ezerszer szabott ki bírságot a rendőrség. Az egészségügyi hatóságok szerda esti tájékoztatása szerint 89-cel 264-re nőtt a Covid-19 névre keresztelt betegség áldozatainak száma. A járvány januári kezdete óta 9134 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 3626-an vannak kórházban, 931-en intenzív osztályokon. A súlyos betegek fele 60 évesnél fiatalabb, de az elhunytak 93 százaléka 65 esztendősnél idősebb volt - írta az MTI.

Magyarország a kevésbé fertőzött országok közé tartoik, de most már csoportosak a megbetegedések itt is. Lehet 10-15-szörös azoknak a száma, akik tünetmentesek, és nem mentek orvoshoz - mondta csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A hivatalos adatok szerint Magyaroroszágon 73 fertőzöttet, 2 gyógyultat és 1 halálos áldozatot tartanak nyílván.

Hazahozzák a külföldön rekedteket

Közben csütörtökön az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen videóüzenetben közölte, hogy jelenleg több mint 100 ezer külföldön rekedt uniós állapolgár jelezte hazatérési szándékát. Az Európai Bizottság (EB) elnöke jelezte, hogy a nemzeti kormányokkal együttműködve jelenleg 13 járatot szereveznek a kint ragadtak hazahozatalára egyebek mellett Egyiptomból, Marokkóból, a Fülöp-szigetekről, Tunéziából, Argentínából. Az EB elnöke jelezte, hogy a Peruban, Maldív-szigeteken, Mongóliában és sok Afrikai országban rekedt uniós állampolgár hazahozatalára is készülnek.