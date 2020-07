Koronavírus: rettegnek a lengyelek - mi lesz most?

A lengyelek félnek a koronavírus-járvány következő támadásától, és a félelemnek hatása van arra, milyen döntéseket hoznak. Például hajlanak arra, hogy spóroljanak a családi kasszában.

A lengyelek 76 százaléka fél a járvány újabb hullámától, s több mint felük, 55 százalékuk azt is elárulta, hogy ez mindennapi döntéseire is nagy hatással van - derült ki az ARC közvélemény-kutató intézet felméréséből, amit a Business Insider Polska is ismertetett. A lényeg, hogy már most készülnek erre a második hullámra.

A leginkább látható változás, hogy lemondanak a külföldi utazásokról: miközben ez normális körülmények között csak a legszegényebb rétegre jellemző, most a megkérdezettek 56 százaléka számolt be e szándékáról. Takarékoskodnak a "nehezebb időkre" - állította válaszadók 42 százaléka. És 36 százalékuk lemond a kulturális eseményekre szóló jegyek megvételéről is.

A lengyelek nem csupán megpróbálnak minél többet megtakarítani, hanem olyan tevékenységeket is végeznek, amelyek akkor lesznek segítségükre, ha tényleg növekszik a megbetegedések száma. A megkérdezettek 29 százaléka elismerte, hogy alternatív megoldást keres az interneten a pénzkeresetre, hogy szükség szerint otthonról is dolgozhasson.

A felmérés szerint a lengyelek 14 százaléka elhatározta, hogy maga fog zöldséget és gyümölcsöt termeszteni, de néhányan annyira félnek a járványtól, hogy azon törik a fejüket, telket vesznek, ahol kihúzhatják a következő karantént. Lengyelországban eddig több mint 36 ezer fertőzést jegyeztek fel hivatalosan, és több mint 1500-an haltak meg koronavírus-betegségben.