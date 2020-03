Koronavírus: riasztó hírek szivárognak Észak-Koreából

Az Észak-Koreában működő katonai diktatúra elvileg hatékonyan veheti fel a küzdelmet a koronavírus-járvány terjedése ellen, hiszen bármilyen korlátozó intézkedés a diktátor egyetlen pisszenésére bevezethetnek. Ez is történt, ám a mellékhatások szörnyűek.

Észak-Koreában drámai intézkedéseket hoztak a koronavírus-járvány ottani terjedésének megelőzésére - derül ki a Financial Times cikkéből. Hogy pontosan mi történik, arról csak közelítő információink lehetnek, mivel a diktatúra statisztikai adatai, de még a pekingi statisztikai becslések is megbízhatatlanok. Elvileg az ENSZ rendelkezhetne pontosabb információkkal, de még a világszervezet tevékenységét is korlátok közé szorítják Észak-Koreában.

Amikor a járvány januárban kitört Kínában, a dzsucse ideológiát követő rezsim vezetői nem haboztak teljesen elszigetelni országukat. Észak-Korea 1420 kilométer hosszúságú kínai határát hermetikusan lezáratták. Ezt még az előtt megtették, hogy bármely más ország korlátozta volna a Kínával folytatott forgalmát. Még a Phenjanban tartózkodó diplomatáknak is megmondták, hogy ne mozduljanak ki a követségekről. És ez máris felveti az első kérdést: vajon meddig húzhatja ki a rezsim Kína gazdasági háttere nélkül, amellyel külkereskedelmének négyötödét bonyolítja le.

Stabil valuta mégis infláció

Az észak-koreai von árfolyama ennek ellenére stabil maradt, amit minden bizonnyal az magyaráz, hogy ez valuta nem forog a nemzetközi valutapiacokon. Ennek ellenére az elzárt országból kiszivárgó hírek szerint a piacokon egyértelműen megjelent az infláció. Arról is érkeztek információk, hogy még a fővárosban, az ország legfejlettebb városában is elkezdtek elfogyni a boltok polcairól olyan kínai fogyasztói árucikkek - például gyümölcsök és sörök -, amelyek általában széles körben rendelkezésre állnak.

A Daily NK internetes portálon - amelyet Észak-Korából származó hírekkel töltenek fel - arról számolnak be, hogy a rizs harmadával drágult február eleje eleje és 2019 vége között. Ennek szörnyű hatását fokozza, hogy az áremelkedést megelőzően éveken át stabilak voltak az élelmiszerárak (mint ahogy a kínai termékek is folyamatosan elérhetőek voltak). Benjamin Silberstein, a titokzatos rezsim szakértője úgy értékeli a rizs drágulását, hogy januárban néhány hét alatt az égig emelkedhettek az árak, ráadásul nem egyenletesen. Nagy különbség lehet az ország egyes városai között: a baj a kínai kereskedelemnek jobban kiszolgáltatott határvárosokban lehet nagyobb.

Senki sehova

Silberstein szerint az erről érkező információk arra utalnak, hogy a kormány durván korlátozta a tartományok közötti közlekedést, ami az élelmiszerek elosztása szempontjából sajnos hatékonyan működik. Ha nem így lenne, akkor az erősebb élelmiszer-kereslet hatására a jobban ellátott helyekről valamennyi áru eljutna a rosszabbul ellátottakra, így kisebb lenne az árkülönbség.

Heteken át semmit sem lehetett tudni arról, hogy a vírus eljutott-e Észak-Koreába, ám az állami média beszámolói szerint nagyjából hétezer embert tarthatnak megfigyelés alatt azzal a gyanúval, hogy megfertőzte a koronavírus. A kemény kereskedelmi embargó, amelyet azt követően vezettek be a világ országai, hogy az elzárt ország hadserege interkontinentális rakétákkal kísérletezett és atombombateszteket hajtott végre, megakadályozzák azt is, hogy az ország elegendő egészségügyi felszereléshez jusson. Így a korlátozások fokozzák Észak-Korea sérülékenységét.