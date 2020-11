Koronavírus: romlik a járványügyi helyzet Olaszországban

További olaszországi tartományok és térségek járványveszélyességi fokozatát emelik meg - közölte az érintett Abruzzo régió elnöke közösségi oldalán hétfő este az MTI szerint.

Marco Marsilio abruzzói tartományi elnök Twitter-fiókján jelentette be, hogy további öt régióban - Abruzzo, Umbria, Liguria, Basilicata és Toszkána - megemelik a járványveszély fokozatát szerdától. A rendelkezést Roberto Speranza egészségügyi miniszter a következő órákban írhatja alá. A tárca megerősítette az értesüléseket a sajtónak.

Az érintett térségek eddig sárga színű, vagyis alacsony veszélyfokozatú zónának számítottak a kormány péntektől bevezetett osztályozása szerint. A szigorítással narancssárga övezetnek, vagyis közepesen veszélyesnek nyilvánítják őket, a korábban ugyanebbe a fokozatba sorolt Pugliával és Szicíliával együtt. A narancssárga tartományokba kizárólag nyomós indokkal lehet belépni, vagy onnan távozni. Engedéllyel lehet a tartományokon belül is mozogni, például egyik városból a másikba eljutni. Az országos éjszakai kijárási tilalom mellett a narancssárga övezetben napközben is csak indokolt esetben engedélyezett a közlekedés, leállítják a vendéglátást, valamint korlátozzák a kereskedelem nyitvatartását is.

Ezzel egy időben vörös zónává léptették elő az autonóm Bolzano térségét. A legmagasabb fokozatú régiók között Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria és Alto Adige szerepel.

A sárga Campania tartomány veszélyességi szintjének esetleges emeléséről kedden határoznak.

Az orvosok országos szövetségének elnöke, Filippo Anelli korábbi felhívását ismételve az ország azonnali és teljes lezárását sürgette a kormánytól.

"Ez az egyetlen megoldás" - mondta. Kijelentette, hogy drasztikus lépések nélkül egy hónapon belül harmincezerre emelkedhet a kórházban egyszerre kezelt betegek száma, ötezer fölé a lélegeztető-gépen levőké, a halottaké pedig tízezerrel is emelkedhet.

Egy nap alatt 25 271 új beteget szűrtek, az elvégzett tesztelések száma azonban valamivel több mint 147 ezer volt a korábbi majdnem 200 ezerhez képest.

A betegek közül 356-an haltak meg, így a halottak száma elérte a 41 750-et. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja az 573 ezret, a betegek átlagéletkora 46 év. Februártól több mint 960 ezren betegedtek meg, az utolsó hónapban 510 ezren.