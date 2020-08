Koronavírus: rossz hír jött a vakcináról

A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony megoldást a koronavírus ellen - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

Számos fejlesztés alatt álló oltóanyag van jelenleg a harmadik kísérleti fázisban, és azt reméljük, hogy több hatékony vakcina is elérhető lesz majd, amellyel megállíthatóvá válhat a koronavírus terjedése. Ugyanakkor pillanatnyilag még nincs meg a tökéletes megoldás, és nem kizárt, hogy olyat soha nem is találunk - mondta a WHO főigazgatója.

Nem biztos, hogy meglesz a vakcina, de az mindenképpen példa nélküli, hogy milyen gyors tempóban sikerült elérni az oltóanyag-fejlesztés jelenlegi szintjére, ahol már több kísérleti vakcina a klinikai tesztek végső fázisaiban jár.

Vannak olyan aggodalmak, hogy a kifejlesztett vakcina nem lesz teljesen hatékony, vagy csak pár hónapra lesz képes védelmet nyújtani - idézte Tedrosz szavait az MTI nyomán az Infostart.hu.

A WHO-főigazgatója és Mike Ryan vészhelyzeti igazgató közösen arra szólította fel a világ valamennyi országát, hogy szigorúan tartassák be az egészségbiztonsági előírásokat, azaz a szájmaszk viselésére, a távolságtartásra és az alapos kézmosásra vonatkozó ajánlásokat, illetve végezzenek folyamatos tesztelést.