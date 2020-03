Koronavírus: segélykiáltások az USA-ból

Azt akarjuk, hogy Amerika olyan legyen, mint New York állam? - tette fe la kérdést szerdán, szokásos napi sajtótájékoztatóján Andrew Cuomo, New York kormányzója. Közben az országos járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szerdá arra figyelmeztetett, hogy New Orleans lesz a járvány új epicentruma az Egyesült Államokban. A louisianai nagyvárosban rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma, és John Bel Edwards kormányzó szerint az állam kórházrendszere április elejéig teljesen összeomolhat.

Cuomo szerint az általa irányított államban kialakult helyzet figyelmeztető lehet az Egyesült Államok egésze számára. "Mi vagyunk az a jövő, amely a tiétek is lehet" - mondta drámai hangulatú sajtótájékoztatóján a politikus az MTI szerint. Egy osztrák síterep vendégei szórhatták tele vírussal a kontinenst

Koronavírus: a Fehér Ház előállt gigantikus gazdaságmentő csomagjával A kormányzó ugyanakkor arról is beszélt, hogy az államba folyamatosan érkeznek a gyógyászati segédeszközök, és a mintegy kétezer milliárd dolláros segélycsomagból - amelyről szerdára virradóra született kétpárti megállapodás a kongresszusban - New York állam csaknem 4 milliárd dollárt kap az új típusú koronavírus terjedésének féken tartására és a betegek kezelésére. Cuomo a legfontosabb feladatnak a kórházi ágyak számának gyors bővítését nevezte. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren jelezte, hogy helyi idő szerint szerdán délelőtt "érdemleges beszélgetést" folytatott Cuomóval, és a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) által megígért gyógyászati eszközöket, köztük a lélegeztetőgépeket a tervezettnél előbb szállítják az államba. New York államban több mint 30 ezer koronavírusos fertőzöttet tartanak nyilván, de közben az Egyesült Államokban mindenütt rohamosan nő a fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem szerda déli adatai szerint csaknem 56 ezer embernél diagnosztizáltak fertőzést, és eddig 807 ember halt bele a fertőzéstől kialakult betegségbe. A Pentagon szóvivője bejelentette, hogy az amerikai hadseregnél világszerte magas fokozatú biztonsági készültséget rendeltek el az új típusú koronavírus terjedése miatt. New Orleans lehet az új epicentrum Az országos járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szerdai figyelmeztetése szerint New Orleans lesz a járvány új epicentruma az Egyesült Államokban. A louisianai nagyvárosban rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma, és sajtóértekezletén John Bel Edwards kormányzó azt jósolta, hogy az állam kórházrendszere április elejéig teljesen összeomolhat. A Lafayette-ben lévő Louisiana Egyetem szerdán nyilvánosságra hozott elemzése az utóbbi 24 órában a tagállamban 30 százalékkal megugrott a fertőzöttek száma. Donald Trump elnök még kedden délután katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Louisianát, és ezzel szövetségi forrásból külön anyagi támogatást tett elérhetővé. A déli Louisianában eddig regisztrált csaknem 1800 fertőzés 70 százalékát New Orleansban és környékén diagnosztizálták. Sokan a figyelmeztetések ellenére is megtartott híres karnevált okolják a vírus feltűnően gyors terjedéséért. Rebekah Gee, aki január végéig a louisianai egészségügyi tárcát irányította és jelenleg a louisianai állami egyetem egészségügyi tanszékének vezetője, szerdán újságíróknak azt mondta: "a húshagyó keddi karneváli felvonulás a lehető legjobb feltételeket teremtette meg a járványhoz". Egyben figyelmeztetett arra is, hogy a nagyszámú karneváli vendég a fertőzést tovább vihette oda is, ahonnan a városba érkezett.