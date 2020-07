Koronavírus: sok helyen visszatérnek a korlátozások

A járvány több országban a korábbi szigorú intézkedések újbóli bevezetését teszi szükségessé, változatlanul nagyok az esetszámok. A pillanatnyilag szerencsés országokban már nagyjából minden visszatért a rendes kerékvágásba, az ilyen esetekben a határnyitások is folytatódnak.

Ünnepélyes keretek között, a spanyol és portugál állam- és kormányfők részvételével nyílt meg újra a határforgalom szerdán az Ibériai-félsziget két országa között, amelyet március közepén korlátoztak a koronavírus-járvány miatt. "A két ország közötti határnyitásban nem a fertőzés fenyegetését látják, hanem a közös fejlődés, a gazdaság helyreállításának esélyét" - idézi az ünnepi beszédeket az MTI.

Olaszországban újabb 21-gyel emelkedett a halottak száma egy nap alatt és elérte a 34 788-at. Az aktív fertőzöttek száma 15 255-re csökkent, a gyógyultaké pedig elérte a 190 717-et. A halottakat és gyógyultakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 240 760-t. Az utóbbi huszonnégy óra alatt 182 új fertőzöttet szűrtek ki.

Horvátország továbbra is korlátozza a Szerbiából és Boszniából érkezők beutazását. Az Európai Unió Tanácsa által a koronavírus-járvány tekintetében biztonságosnak ítélt 14 ország, köztük a két szomszédos ország, Szerbia és Bosznia állampolgárai is csak korlátozások mellett utazhatnak be Horvátországba július 1. után is.

Belgiumban csökkenő tendenciát mutatva, a múlt hét folyamán átlagosan napi 84 ember esetében mutatták ki a koronavírus kórokozóját, a halálesetek száma viszont nőtt. Hollandiában tovább csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Luxemburg több mint egy hónapja nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem, az új esetek száma viszont jelentős emelkedést mutat.

Törökországban a világon tizenharmadikként meghaladta a 200 ezret a koronavírus-járvány igazolt eseteinek a száma, miután az elmúlt nap során 1192 új fertőzöttet regisztráltak. A napi adat a fertőződés ütemének további mérséklődését jelzi, hiszen a hétfői érték 1374, a keddi pedig 1293 volt.

Megnyílt szerdán a látogatók számára az auschwitzi múzeum, a bizonyos korlátozásokkal újból látogatható emlékhelyet március 12. óta zárva tartottak a koronavírus-járvány miatt. A múzeum területére kizárólag online, a visit.auschwitz.org címen megrendelhető, névre szóló, korlátozott számú ingyenes belépőjeggyel engedik be a látogatókat.

Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a Nyugat-Balkán hat országára: Szerbiára, Montenegróra, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Albániára és Koszovóra az új típusú koronavírus-járvány miatt. A legmagasabb, 6-os fokozatú utazási figyelmeztetést rendelték el, ami egyben azt jelenti, hogy az osztrákoknak sürgősen el kell hagyniuk a térséget.



Péntektől a tervek szerint egy hétre bezárják az iskolákat, az óvodákat és a bölcsődéket a koronavírus-fertőzések számának hirtelen növekedése miatt Felső-Ausztria öt járásában. Az intézkedést az indokolja, hogy Felső-Ausztriában szerdára egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, ugyanakkor már néhány nap óta megfigyelhető volt a számok "dinamikus növekedése".

Romániában naponta több mint háromszáz embert diagnosztizálnak koronavírus-fertőzéssel, ezért továbbra is zárva maradnak a beltéri vendéglátóhelyek, a kormány elhalasztotta a lazítások július elsejére várt negyedik szakaszát. A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság leküzdését és Románia középtávú fejlesztését szolgáló nagyszabású, több mint 100 milliárd euróra rugó gazdaságfellendítési tervet tett közzé a román kormány.

Egyre nagyobb ütemben emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma Izraelben, kedden 773 újabb esetet diagnosztizáltak. Az utóbbi napokban növekedésnek indult a súlyos betegek és a kórházi kezelésre szorulók száma is.

Csehországban - néhány régió kivételével - szerdán megszűnt az arcmaszkok kötelező használata a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben, szinte teljesen visszatért az élet a normális kerékvágásba a koronavírus-járvány után. Kivétel ez alól Prága és az észak-morvaországi régió, ahol helyi fertőzésgócok vannak még.

Koszovóban 500 euróig (178 ezer forint) terjedő büntetést róhatnak ki azokra, akik nem tartják be koronavírus-járvány miatt előírt elővigyázatossági és korlátozó intézkedéseket, tömeges rendezvényen vesznek részt, vagy nem hordanak maszkot zárt térben.