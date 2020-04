Koronavírus: "szenzációs" értékek Ausztriában ...

A határellenőrzéseket akkor lehet megszüntetni, ha Ausztriában és a szomszédos országokban folytatódik a kedvező tendencia és alacsony marad a koronavírus-fertőzöttek száma.

Többek között erről beszélt Sebastian Kurz osztrák kancellár egy csütörtöki tévéinterjúban. "Természetesen az a cél, hogy ismét megnyissuk a határokat" - mondta a politikus.

Persze a határnyitás nem megy egyik napról a másikra, ehhez az kell, hogy a szomszédos országokban is kedvezően alakuljon a járványhelyzet. Arról is beszélt, hogy a határokon visszaállított ellenőrzés nemcsak gazdasági, illetve turisztikai kérdés, hanem a határ mentén élők számára is lényeges. Kurz szerint elsősorban azokkal a szomszédos államokkal veszik fel a kapcsolatot, amelyek a járvány megfékezésében éppen olyan jelentős eredményeket értek el, mint Ausztria.

"Szenzációsan jó értékeknek" nevezte Kurz a legfrissebb ausztriai eredményeket, ugyanis az utóbbi napokban 100 alá csökkent az egy napra eső új fertőzöttek száma. A kancellár azonban közölte, tisztában kell lenni azzal is, hogy a járvány még nem múlt el. Ausztriában összesen 14 938-an fertőződtek meg a koronavírussal, közülük 11 694-en már meggyógyultak. A jelenleg is kezelés alatt álló betegek száma jelentősen csökkent: 2786 beteget tartanak nyilván, közülük 677-en szorulnak kórházi kezelésre, és 169-en vannak az intenzív osztályon. A fertőzés szövődményeibe 510-en haltak bele. Kurz szerint közölte azt is, hogy a normál menetrend akkor léphet életbe, ha a kutatók megtalálják a vírus elleni gyógyszert, illetve oltóanyagot.