Koronavírus: terjed az óvatos optimizmus

Világszerte küzdenek hatóságok a koronavírus okozta válsággal. Több korábban letaglózott országban javulnak a statisztikák, máshol továbbra is nő a halálesetek száma. Az MTI által közölt beszámolók szerint már az őszi második hullámra is készülnek, de alapvetően javulnak a kilátások.

Franciaországban folytatódott a koronavírussal kórházban kezeltek számának csökkenése, a lélegeztetőgépre szorulók száma az elmúlt 24 órában 44-gyel 1701-re csökkent. Csütörtökön elérte a 28 215-öt a koronavírus-járványban eddig meghaltak száma. A kórházakban ápoltak száma az előző nap óta 200-zal csökkent. Jelenleg 17 383 fertőzöttet ápolnak egészségügyi intézményekben, de még pénteken is történt 263 új betegfelvétel.

New York államban az Egyesült Államokban továbbra is emelkedik a járvány halálos áldozatainak száma - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Csütörtökön 109 beteg halt meg az új típusú koronavírus okozta, Covid-19 nevű betegségbe, míg egy nappal korábban 105 volt a halálos áldozatok száma. Hozzátette, hogy ugyanakkor a kórházba szállított új betegek aránya csökkent.

Jelentősen, az elmúlt napokban regisztrált esetek csaknem felére, 26-ra csökkent a koronavírus által okozott megbetegedés következtében az elmúlt 24 órában elhunytak száma Belgiumban. Hollandia ugyancsak a vírus okozta halálesetek számának drasztikus csökkenésről adott hírt pénteken. Luxemburgban napok óta egyetlen ember sem vált a járvány áldozatává. A belga közegészségügyi szolgálat pénteki tájékoztatása szerint a járvány belgiumi megjelenése óta 9212 ember hunyt el a betegségben.

Törökországban pénteken immár harmadik napja, hogy 1000 alatt maradt az újonnan igazolt koronavírusos esetek napi száma. Az utóbbi 24 óra leforgása alatt 952 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, így a fertőzöttek száma elérte a 153 548-at. Nyolc hét elteltével szerdán csökkent ismét 1000 alá a mutató, ami akkor 972, csütörtökön pedig 961 volt. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma annak ellenére 1000 alatt maradt, hogy a szerdai mintegy 21 ezer teszttel szemben pénteken már nagyjából 37 500 tesztet végeztek el. A járvány volumene április 11-én volt a csúcspontján, akkor 5138 embernél diagnosztizálták a vírust.

Egyetlen tartományt kivéve egész Olaszországban egy alá süllyedt a fertőzőképességet mutató reprodukciós ráta a közegészségügyi hivatal szerint, miközben az olasz társadalombiztosítási intézet úgy számolta, a korábban közölt adatoknál jóval többen haltak meg a Covid-19 fertőzésben. Silvio Brusaferro a hivatal elnöke közölte, a reprodukciós érték már csak egyedül az északi Valle d'Aostában mutat egynél magasabb értéket. "A vírus azonban továbbra is közöttünk van" - hangsúlyozta.

Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódott, de ősszel a Covid-19 új hulláma jelentkezhet - figyelmeztetett az orosz elnök egy kormányzati tisztségviselők és egészségügyi szakértők bevonásával megtartott pénteki videokonferencián. Vlagyimir Putyin szerint az az országnak fel kell készülnie erre a forgatókönyvre és tartalékokat kell képeznie kórházi kapacitásból erre az október végi, novemberi időszakra.

Jövő hétfőtől Madrid és Barcelona is a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítésének újabb szakaszába léphet, és ezzel felzárkózhat az ország többi részéhez. A szaktárca később közölte: a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 446-tal, a halálos áldozatoké 56-tal emelkedett egy nap alatt.