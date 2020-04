Koronavírus: Törökországban nagyon begyorsult a járvány terjedése

Törökországban szerdán is rekordmértékben, egy nap alatt 4117-tel nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, amely így összesen 38 226-ra emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból az MTI szerint.

Fahrettin Koca azt is tudatta, hogy az elmúlt 24 órában a fertőzés okozta napi halálesetek száma, ha kismértékben is, de ugyancsak rekordot döntött, és 87-tel összesen 812-re nőtt. A napi elhalálozások száma április 1-jétől eddig viszonylagos stabilitást mutatott, 63 és 79 között mozgott.

Az újonnan igazolt koronavírusos esetek száma szerdán lépte át először a napi 4000-et. Szombattól hétfőig 3000 és 3150 között alakult, kedden azonban már négyezer közelébe, 3892-re ugrott.

A török miniszter mikroblogján azt is közölte, hogy a fertőzöttek közül jelenleg 1492-en szorulnak intenzív ellátásra, 18-cal többen, mint kedden, és 995 beteg van lélegeztetőgépre kapcsolva, ami pedig mindössze nyolccal haladja meg az előző napi értéket. Az utóbbi adat tekintetében továbbra is határozott lassulás tapasztalható. A gyógyultak száma vasárnap óta egyenletesen, 256 és 284 közötti értékben nő, az utóbbi 24 órában például 264-gyel 1846-ra.

Okostelefonos megoldással követik a fertőzötteket

Koca szerdán egy korábbi Twitter-bejegyzésében azt közölte, hogy kifejlesztettek a fertőzöttek, a velük kapcsolatban állók, valamint a gyanús esetek követésére egy okostelefonos alkalmazást, amelynek a használata az érintettek számára kötelező lesz. Kifejtette: a hatóságok az applikáción keresztül értesülnek arról, hogy a felhasználó betartja-e a házi karantént. Amennyiben megszegi, büntetéssel sújtják - jelezte Fahrettin Koca, hozzátéve, hogy a rendszer egy-két napon belül életbe lép.

A török elnöki hivatal kommunikációs igazgatósága a fejlesztést illetően később arról számolt be, hogy az érintetteket üzenettel és hívással is figyelmeztetni fogják, mihelyst kilépnek otthonukból, továbbá hazatérésre szólítják fel őket. Az "engedelmetlenek" adatait a rendőrséggel is megosztják - hangsúlyozták.

Törökországban a járvány enyhítése érdekében péntek éjfél óta zárva van a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb város és a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak település. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve azokra a 20 éven aluliakra is, akik nem dolgoznak. Szombattól kötelező a védőmaszk használata minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az élelmiszerboltokat is.

A kis-ázsiai országban már korábban leállították a nemzetközi repülőjáratokat, a belföldiek túlnyomó részét, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Zárva tartanak az iskolák és a szórakozóhelyek, illetve megtiltották a mecsetekben a tömeges imákat.