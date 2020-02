Koronavírus: Trump fél - már a járványügyi hivatal vezetője sem szólalhat meg engedély nélkül

Az amerikai kormány megtiltotta az Egyesült Államok járványügyekkel foglalkozó legtapasztaltabb köztisztviselőjének, hogy külön engedély nélkül megszólaljon a koronavírus-járványról.

Mike Pence, az USA alelnöke megkezdte áldásos tevékenységét a koronavírus-járvány kezelésében - derül ki a Business Insider cikkéből. Donald Trump elnök őt bízta meg azzal, hogy vezesse az Egyesült Államok intézkedéseit a járvány elleni védekezésben, annak ellenére, hogy Indiana állam kormányzójaként kétbalkezesen kezelte az akkor terjedőben lévő HIV-fertőzést.

Úgy tűnik, most a helyzet magaslatán áll: első intézkedésével megtiltotta az amerikai államizgatás bármely tagjának, hogy engedély nélkül nyilatkozni merjen a koronavírus-járványról.

Ez még érthető is lenne, ám a szigor vonatkozik Anthony Faucira, a nemzeti allergia- és járványügyi hivatal vezetőjére is. Fauci tájékoztatta munkatársait, hogy a Fehér Ház utasította: engedély nélkül meg ne merjen szólalni - derült ki a The Times értesüléséből. Hivatalosan nem erősítették meg a hírt. Fauci 1984 óta vezeti a járványokkal foglalkozó legfőbb amerikai hivatalt, így hat elnök alatt szolgált és az elmúlt évtizedek alatt fontos szerepet játszott nemzetközi egészségügyi problémák kezelésében.

Ugyanakkor az elmúlt napokban egészen másról beszélt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, mint Trump, aki igyekezett bagatellizálni az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Az elnök attól tart, hogy a hivatalos forrásból származó negatív hírek tovább fokozzák a pénzpiacokon kialakult pánikot, ami rontja újraválasztási esélyeit a novemberi elnökválasztáson.

Fauci a CNBC-n arról beszélt, hogy a Trump-kormányzat által bevezetett utazási korlátozások hatástalanok, mert az USA nem zárkózhat el az egész világ elől, amire egy világszinten terjedő járvány elkerüléséhez szükség lenne. A CNN-nek azt mondta, hogy a világ pandémia határára került.