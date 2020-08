Koronavírus: új javaslat jött a maszkokra, 12 évnél idősebb gyerekeknek is ajánlott

A 12 év felettieknek leginkább akkor kell maszkot hordaniuk, ha az egyméteres távolság nem tartható.

A 12 évnél idősebb gyerekeknek is maszkot kellene viselniük a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében, ugyanúgy, ahogy a felnőtteknek, a 6-11 év közöttieknek pedig a körülményektől függően az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) új ajánlása szerint - írja az Index az MTI-re hivatkozva.



A 12 év felettieknek különösen abban az esetben kellene maszkot viselniük, ha környezetükben nem biztosítható az egyméteres távolság az emberek között és nagy a fertőzésveszély. A 6 és 11 év közöttiek maszkviselése aszerint ajánlott, hogy mekkora a fertőzésveszély a környezetükben, a gyerek képes-e hatékonyan viselni a maszkot, tudja-e ezt felnőtt ellenőrizni, és hogy áll-e rendelkezésre elegendő maszk.



Azt is figyelembe kell venni, hogy a maszkviselés hogyan befolyásolja a gyerek tanulását, lelki-társadalmi fejlődését, és hogy kerül-e kapcsolatba olyan emberekkel, akiknél nagy kockázata van a súlyos megbetegedésnek. Az öt éven aluli gyerekeknek nem kell maszkot viselniük, összevetve a biztonság kérdését és a gyerek érdekeit a szakosított ENSZ-szervezetek szerint.