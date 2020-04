Koronavírus: újabb, akár halálos kimenetelű tünetre figyelmeztetnek orvosok

Az új koronavírus úgy tűnik, hogy hirtelen stroke-ot (agyi érkatasztrófa) okozhat olyan 30-as, 40-es éveikben járó fiatal felnőtteknél, akik egyébként nem is annyira betegek - figyelmeztettek amerikai orvosok a CNN szerint.

Egyre több jel mutat arra, hogy a Covid-19 nem megszokott módon okozhat vérrögöket, aminek a várható következménye a stroke lehet. A CNN beszámolója szerint Thomas Oxley, a New York-i Mount Sinai Health System idegsebésze a kollégáival öt általuk kezelt beteg állapotáról számoltak be. Mindannyian 50 év alattiak voltak és a Covid-19 fertőzés miatt vagy gyenge tüneteik voltak, vagy egyáltalán nem voltak tüneteik.

Oxley az esetek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus, úgy tűnik, a nagy artériákban fokozott véralvadást okoz, ami súlyos stroke-hoz vezet. Az orvosok beszámolója szerint az elmúlt két hétben meghétszereződött a fiatal felnőtteknél a hirtelen stroke. Ám ezeknek az egyébként pozitív tesztet mutató páciensek többségének nem volt előtte semmilyen kórtörténete és enye koronavírusos tünetekkel vagy tünetmentesen (két esetben) voltak otthonukban. Kettőjük késlekedett a mentő kihívásával - tette hozzá.

Arról, hogy amerikában hezitálnak emberek hívni a mentőket vagy a sürgősségire menni a pandémia miatt, már több orvos is beszámolt - írja a CNN.

Ilyen fiataloknál azonban egyáltalán nem szokványos a stroke, különösen az agy nagy artériáiban. Az orvoscsoport levélükben, amelyet a New England Journal of Medicine folyóiratban szeretnének megjelentetni, arra is rámutattak összehasonlításképp, hogy ők az elmúlt 12 hónapban havonta kevesebb mint két 50 év alatti embert kezeltek nagy artéria stroke-kal.

A nagy artériában kialakuló vérrögög, ha nem távolítják el azonnal őket, akkor súlyos károsodást okoznak. A páciensek közül legalább egy meghalt, mások rehabilitációs intézményekben vannak intenzív osztályon vagy a stroke részlegen - mondta Oxley, aki azt is hozzátette, hogy csak egy pácienst enegedetk haza, de ő is intenzív ápolásra szorul.

Egy átlagembernél a nagy artériás stroke súlyos károsodást okoz. Az agysejtek ugyanis elhalnak, ha a véráram megszűnik, és minél hosszabb ez az állapot, az agyban annál nagyobb a károsodás - mutatott rá az eset komolyságára. Vagyis gyors kezelés szükséges, ami azt jelenti, hogy a kezelés akkor a leghatékonyabb, ha a plakkot hat, néha 24 órán belül eltávolítják.

Oxley és társai emiatt fel szerették volna hívni a figyelmet, hogy a stroke tüneteire is figyeljenek, amelyek egyebek mellett az arc félrehúzódása, kar- vagy végtaggyengeség, beszédzavar, és amennyiben ezek megjelennek, ne késlekedjenek hívni a mentőt.

A Covid-19 betegségnek a tüdő sérülése és akut, tüdőkárosodás okozta légzési elégtelenség a legrettegettebb komplikációi, de a fent említett stroke mellett a napokban a Harvard Egyetem hivataos lapja egy szintén igen súlyos szövődményre hívta fel a figyelmet. A SARS-Cov-2 vírus az estek egy kis részében még úgy is okozhat halálos kimenetelű szívkárosodást, hogy a betegnek csak nagyon enyhe tünetei vannak. A beszámoló szerint a betegek egy részénél a szívelégtelenség akkor is megjelent a fertőzés következtében, ha korábban nem volt ilyen diagnosztizált megbetegedésük.