Koronavírus: újabb mutáció jelent meg

A japán egészségügyi minisztérium szerint az országban a koronavírus egy új variánsát azonosították.

Járványügyi szakértők szerint a Japánban azonosított újabb vírusvariáns különbözik az először Angliában, illetve Dél-Afrikában megjelent mutációktól, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mennyivel alacsonyabb vagy magasabb a fertőzőképessége azokénál - idézi az MTI-t az Index.



A tájékoztatás szerint négy, Brazíliából érkezett embernél azonosították a fertőzést a tokiói Haneda repülőtéren.

A japán hatóságok közölték azt is, három újabb esetben kimutatták a brit koronavírus-mutációt is Japánban, amely 50-75 százalékkal is fertőzőbb lehet a vírus többi variánsánál, és már a világ több pontján megjelent. A kormány csütörtökön egy hónapos járványügyi vészhelyzetet hirdetett Tokióban, illetve a környező prefektúrákban.