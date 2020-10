Koronavírus: újabb szigorításra kényszerültek Csehországban

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Csehországban szerdától november elsejéig bezárják az általános iskolákat, amelyek a felső tagozaton áttérnek a távoktatásra. A klubok, bárok és a vendéglők pedig november 3-ig lesznek bezárva - közölték a cseh kormány ülése után hétfőn késő este Prágában.

Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint "az óvodákat az intézkedés nem érinti, azok továbbra is működni fognak. A középiskolák és a főiskolák, illetve az egyetemek már korábban bezártak és áttértek a távoktatásra." - idézi az MTI hírét a Népszava.

Szerdától kötelező lesz az arcmaszkok viselése nem csak a kórházakban, hivatalokban, zárt termekben és tömegközlekedési eszközökben, hanem a megállókban is. Gyülekezni legfeljebb hat személynek lesz szabad. Tilos lesz az alkoholos italok fogyasztása a köztereken és az utcákon.

"Amennyiben a járvány terjedését jelző reprodukciós mutató egy hét alatt 0,8-ra csökken, a kormány enyhíteni fog az intézkedéseken" - mondta Andrej Babis kormányfő újságíróknak. Jelenleg ez a mutató 1,5 körül van. A koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedésekről a kormány rendkívül széles körű konzultációkat követően döntött. Andrej Babis kormányfő és több minisztere először vasárnap este a járványügyi bizottsággal tárgyalt, majd hétfőn a munkaadók szövetségével, a szakszervezetekkel és az ellenzékkel is megvitatta a teendőket.



Az egészségügyi minisztérium honlapján "hétfőn este megjelent kimutatások szerint már több mint 2200 személyt kezeltek a kórházakban, közülük 438 állapota volt súlyos. A kórházban kezeltek száma október elejétől megduplázódott."



A cseh kórházak a hivatalos adatok szerint maximálisan mintegy 33 ezer Covid-19-es beteget tudnak kezelni egyidejűleg. A kormány hétfőn arról is döntött, hogy az állami tartalékalapban lévő mintegy 2500 speciális ágyat is az egészségügy rendelkezésére bocsátják.

"A járványnak a hétfő esti kimutatás szerint már 1045 halálos áldozata van. Ez 58-cal több a reggeli hivatalos adatnál. Eddig a napi halálesetek legmagasabb száma 51 volt a múlt pénteken."