Koronavírus: újabb válság fenyeget

A kínai hivatalos sajtó is megerősítette, hogy takarmányhiány miatt több százmillió csirkét fenyeget az éhhalál, miközben a tavalyi sertéspestisjárvány miatt kiesett húst részben baromfihússal pótolták az országban.

A tavalyi sertéspestisjárvány miatt Kínában kialakult sertéshúsválság után most az influenzaszerű járvány miatt csirkehúskrízis fenyegeti az országot - erősítette meg a korábban megjelent szakértői véleményeket az angol nyelvű hivatalos pekingi sajtóorgánum, a Global Times.

A probléma egyszerű: a közlekedési korlátozások miatt nem jut el az állatok táplálásához szükséges takarmány a csirkefarmokra. Ha a helyi üzemek be is kapcsolódnának a távolabb lévők kieső szállításainak pótlásába, akkor is logisztikai gondok - a munkaerő hiánya, útlezárások, útellenőrzések - akadályoznák a helyzet rendezését - mondta Darin Friedrichs, az INTLFCStone tanácsadó cég ázsiai árupiaci szakértője.

A gond nem csupán az első, hanem a második negyedéven is hatással lesz a csirkehúsellátásra - teszi hozzá Chenjun Pan, a Rabobank vezető elemzője a CNBC-nek. A kínai állattenyésztők szövetsége arra kérte a takarmány-előállítókat, hogy sürgősen küldjenek 18 ezer tonna kukoricát és 12 ezer tonna szóját Hupej tartományba, amelyet a kínai hatóságok gyakorlatilag kikapcsoltak az ország vérkeringéséből az ott tomboló járvány elszigetelése érdekében.

Támad a madárinfluenza is

A Global Times adatai szerint 348 millió csirke van a tartományban, amely a hatodik legnagyobb csirketenyésztő régió Kínában. Emellett rendkívül jelentős a tojás-előállítás is. Évente 500 millió csirkét vágnak le Hupej csirkevágóhídjain. A helyzet mostanra kritikussá vált. Immáron csupán három-öt napra elegendő takarmány maradt a farmereknél. Egyes tenyésztők már csak úgy tudnak talpon maradni, hogy csökkentették az állataiknak adott élelem mennyiségét.

Sok farmer az elmúlt évben a sertéspestis miatt átállt a sertéstenyésztésről a csirketenyésztésre. Az előbbin elszenvedett veszteségeiket nem pótolta az utóbbin elérhető gyenge haszon, ráadásul most teljes állatállományuk megsemmisülésével kerültek szembe - emlékeztet Friedrichs. A kínaiak étkezésében az elmúlt időszakban részben csirke- és marhahússal, illetve hallal pótolták a kieső sertéshúst.

A baj nem jár egyedül: a következő időszakban azzal is számolni kell, hogy a hatóságok a H5N1 madárinfluenza megjelentését tapasztalták Hunan tartományban. Emiatt máris 17 ezer állatot kellett elpusztítani - idézte a CNBC a Reuters korábbi jelentését. A hírügynökség emlékeztet arra, hogy Kínában 2019-ben 22 millió tonna baromfihúst termeltek, ami 12 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál. Ennek hátterében a sertéshús pótlásának kényszere áll.