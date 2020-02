Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: van egy rossz és egy jó hír

A tudósok egyhangú véleménye szerint a koronavírus gyorsabban terjedhet, mint amit most feltételezünk, mert jelenleg kevés adatból vonjuk le a következtetéseinket. Jó hír viszonyt, hogy az idő a kórokozó ellen dolgozik, jó eséllyel már láthatjuk járvány végét is.

A fertőző betegségekkel foglalkozó szakértők és tudósok szerint a kínai Vuhan városágól indult koronavírus fertőzőbb lehet, mint amilyen gyorsnak most látjuk a terjedését - írja a CNBC.

A kórokozó január 21-én 300 emberből indult pusztító útjára, február 4-5-ére ebből 21 ezer eset lett és 420 meghaltak a járványban. A kórokozó az esetek ötödében okoz súlyos légúti betegséget. Az új esetek napról napra ezerszámra jelennek meg.

A baj forrására kínai kutatók hívták fel a figyelmet, akik úgy vélik, hogy a vírus mutálódott, amikor az állatokról az emberekre terjedt. Ma már egy az emberről emberre terjedéshez sokkal jobban igazodó formája fertőz. Ráadásul ez a mutáció sokkal gyorsabban következett be, mint a közel 20 éve pusztító SARS-jávány esetén. Összességében még hetek fognak eltelni addig, amíg elegendő információ gyűlik össze arról, hogy milyen gyorsan terjed a járvány.

A fontos mutató

A járványtan egyik alapvető mutatója az úgynevezett R0 (R naught vagy R zero), amely azt jelzi, hogy minden egyes fertőzött emberről hány továbbira terjed át közvetlenül a betegség kórokozója. Az eddig becslések a koronavírus esetén 2,2-es R0-t valószínűsítenek, ami nagyobb a száz éve pusztító spanyolnátha 1,8-as adatánál, ám elmarad a SARS három és öt közé tett R0-érékénél. A legdurvább fertőzések esetén 12-18 is lehet közvetlen tovaterjedési érték.

Ezzel két gond van. Az egyikre egy kínai szakértő hívta fel a figyelmet: minden egynél nagyobb R-nulla érték rossz, mert elvileg azt jelentheti, hogy egy járvány a gócpontjából kiindulva megfertőzheti egy társadalom minden tagját. A másik az, hogy a koronavírus-fertőzés ellen egyelőre nem létezik oltás vagy tuti gyógymód, így jó okunk van feltételezni, hogy ez is legalább olyan gyorsan terjed, mint azok a vírusok, amelyekre van ellenszer. Ebből kiindulva az angliai Lanchester University kutatói úgy vélik, hogy a koronavírus R0 mutatója 2,2 helyett 3,1 lehet, ami már a SARS-éhoz lenne mérhető.

Az igazi szám

A University of Hong Kong kutatói is hasonlóan gondolják, aminek alapján úgy vélik, hogy a fertőzöttek száma 75 ezer lehet. Csak azért nem látjuk át ezt pontosan, mert a koronavírus jelenléte egy-egy emberen egy ideig tünetmentes. Raymond James elemző egyébként erre alapozva 100 ezerre becsüli a fertőzöttek számát. A további terjedést persze jelentősen befolyásolja, hogy az egészségügyi hatóságok milyen hatásosan védekeznek a járvány tovagyűrűzése ellen - végső soron ez is beleszól majd az R0 mutató alakulásába.

Hogy valami jó hír is érkezzen, a kutatók úgy vélik, hogy a járvány veszíteni fog lendületéből a tavasz és főként a nyár közeledtével. Ahogy melegszik idő úgy javulhat a helyzet. Ennek alapján hongkongi tudósok úgy vélik, hogy a koronavírus-járvány áprilisban érheti el a csúcsát, ami után hanyatló szakaszába lép.