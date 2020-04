Koronavírus: veszélyes a korai lazítás - itt a figyelmeztetés

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások korai feloldása a járvány második hullámához vezet, ezért azokat a vakcina kifejlesztéséig érdemes megtartani - idézi a Lancet című tudományos folyóiratban megjelent kínai esettanulmány megállapításait az Euronews portál.

Kína drákói intézkedéseket léptetett életbe a Covid-19 járvány megjelenésekor. A kutatók azonban matematikai modellezéssel azt vetítik előre, hogy az intézkedések korai feloldása a fertőzés második hullámát idézheti elő a CNN-en is közzétett tanulmányt a portál.



A korlátozások feloldásától a WHO is óva int. Az egészségügyi világszervezet európai igazgatója arra emlékeztetett, hogy "Európa továbbra is a járvány gócában van, és egyrészt van okunk arra, hogy optimisták legyünk, másrészt viszont nagyon is megvan az okunk az aggodalomra", tekintettel arra, hogy a járvány által leginkább sújtott tíz ország közül hét ezen a kontinensen található.

Sebastian Kurz osztrák kancellár e véleményt osztva a teljesen korlátlan utazási szabadságot csak a vakcina megléte esetén tudja elképzelni.

A kínai esettanulmány társzerzője fokozatos enyhítést és a korlátozások betartásénak szigorú ellenőrzését javasolja a kormányoknak. A fizikai távolságtartás és a magatartásbeli változások fenntartása mellett egyensúlyt kell kialakítani a gazdasági tevékenységek folytatásában, a szaporító egyedek számát pedig alacsonyan kell tartani. Ez a legjobb stratégia mindaddig, amíg a védőoltás nem válik elérhetővé széleskörűen - állítja.