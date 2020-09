Koronavírus: vészhelyzetet hirdetnek a régióban

Szlovákiában és Csehországban is a korábbinál szigorúbb intézkedések lépnek hatályba, miután rohamosan terjed a koronavírus megbetegedések száma. A britek napi félmillió szűrést céloztak meg.

Szlovákiában október elsejétől 45 napos időtartamra vészhelyzetet léptet érvénybe a kormány, az intézkedésről szerdai ülésén döntött a kabinet a koronavírus fertőzöttek számának emelkedése miatt - írja az MTI nyomán az Infostart. "A helyzet további romlásának megfékezéséhez szükséges a vészhelyzet bevezetése" - indokolta a lépést Igor Matovic szlovák kormányfő.

Csehországban hétfőn lép érvénybe harmincnapos szükségállapot - döntött szerda délután a kormány. A CTK hírügynökség szerint Roman Prymula egészségügyi miniszter javaslatát a kabinet egyhangúlag szavazta meg. A miniszter a képviselőház délelőtti vitájában a szükségállapot bevezetését azzal indokolta, hogy csak így lehet gyorsan és hatékonyan olyan központi intézkedéseket bevezetni, amelyek megakadályozzák a járvány további terjedését.

Franciaországban az elmúlt 24 órában ismét csaknem 13 ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, az előző napi 8 ezer és a hétfői 4 ezer után - közölte szerda este az egészségügyi minisztérium, miközben Marseille és Aix-en-Provence után Párizs, Lyon és Lille is elérte a maximális riasztási szintet. A napi esetszám szerdán nem érte el a pénteki 16 ezres rekordot, de továbbra is nagyon magas: 12 845, s így a járvány kezdete óta 563 535-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A halottak száma az elmúlt 24 órában 65-tel 31 956-ra emelkedett, az előző napi 57 után.

A spanyol tartományok többsége támogatta az egységes járványügyi kritériumok bevezetését azokban a városokban, ahol több mint százezren élnek - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter szerda este, amelyre a madridi tartományi kormány úgy reagált: nem volt konszenzus, így jogilag nem érvényes a döntés. A 17 tartomány és két észak-afrikai exlávé közül 13 szavazott igennel a szaktárca javaslatára, egy tartózkodott, öten pedig elutasították. Nem támogatta az elképzelést a függetlenségpárti vezetésű Katalónia, a konzervatív Néppárt vezette Murcia, Andalúzia, Galícia, valamint Madrid sem. A tárcavezető értetlenségét fejezte ki a madridi elutasítás miatt, hiszen az autonóm helyi kormánnyal kedden előzetesen megállapodtak a javaslat elfogadásáról.

A nepáli hatóságok csaknem hét hónapi szünet után október 17-étől ismét adnak ki turistavízumot azoknak a külföldieknek, akik hegymászás céljából utaznak oda - jelentette be szerdán az idegenforgalommal is foglalkozó minisztérium. A kormány március elején a koronavírus-járvány miatt függesztette fel a turistavízumok korlátlan kiadását, azóta csak valamelyik kormányhivatal ajánlása alapján utazhattak be külföldi turisták az országba.

Nagy-Britannia jó úton halad annak a célnak a teljesítése felé, hogy október végéig 500 ezerre emelkedjen a naponta elvégezhető koronavírustesztek száma - mondta szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök. Johnson a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján elmondta: a fejenkénti napi tesztelési kapacitás már most meghaladja Németországét, Franciaországét és Spanyolországét. Hozzátette: a koronavírus-betegek kezelésére külön felépített és berendezett hét nagy-britanniai kórházban több mint kétezer ágy vehető igénybe szükség esetén.