Koronavírus:aggasztó számok jöttek Törökországból, Spanyolországból és Romániából

Törökországban ismét 1600 közelébe ugrott az új fertőzöttek napi száma, Spanyolországban az elmúlt 24 órában mintegy 2500 új fertőzöttet azonosítottak, Romániában pedig a súlyos esetek száma döntött rekordot hétfőn - írj az MTI.

Törökországban hétfőn három és fél hónap után ismét 1600-hoz közeli értékkel, 1587-tel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan azonosított fertőzöttjeinek napi száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitteren az MTI szerint. Ezzel a regisztrált esetek száma 270 ezer 133-ra nőtt.

A napi esetszám június 15. óta nem járt 1600 közelében. A mutató pénteken 1517-en, szombaton 1549-en, vasárnap 1482-n állt.

Törökországban hétfőn 44-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 6370-re emelkedett. A halálesetek napi száma május végétől egészen múlt csütörtökig 14 és 30 között ingadozott, majd pénteken meghaladta a 30-at, azóta pedig napról napra nő. A szombati adat 39, a vasárnapi 42 volt.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább emelkedett, 945-ről 961-re. A gyógyultak száma 1087-tel 244 926-ra nőtt, ez a napi adat azonban immár három hete alulmarad az új fertőzöttek számával szemben. A 83 milliós országban idáig mintegy 7,14 millió vírustesztet végeztek el.

Általános érvényű korlátozás jelenleg nincs érvényben, ugyanakkor a 81 tartomány mintegy háromnegyedében kötelező közterületen a maszk viselése. A szabály megszegése 900 líra (mintegy 36,5 ezer forint) pénzbüntetést von maga után.

A 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre az ország mintegy felében vonatkoznak tiltások. A rendelkezések eltérőek, de általánosságban a reggeli és az esti órákat illető kijárási korlátozást, valamint különböző eseményektől és helyszínektől - például esküvőktől és piacoktól - való távolmaradási kötelezettséget fogalmaznak meg.

Törökországban hétfőn távoktatással kezdődött meg a 2020/2021-es tanév. Az oktatási minisztériumnak az a célkitűzése, hogy a diákok a negyedik tanítási héttel kezdődően, szeptember 21-étől fokozatosan vissza tudjanak térni az iskolapadokba.

Tovább emelkedik az igazolt fertőzések száma Spanyolországban

Spanyolországban tovább emelkedik az igazolt koronavírus-fertőzések száma, péntek óta 23 ezer pozitív esetet regisztráltak - közölte Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfőn Madridban az MTI szerint. A járványügyi vezető kifejtette: az elmúlt 24 órában mintegy 2500 új fertőzést azonosítottak a vizsgálatok, ezzel a járvány kezdete óta kiszűrt esetek száma meghaladja a 462 ezret.

A szakember a terjedés növekedésének fő okaként az országon belüli mobilitást nevezte meg, hozzátéve, hogy a most kiszűrt fertőzöttek 55 százaléka 40 év alatti, 10 százalékuk pedig 70 év feletti.

Fernando Simón beszélt arról is, hogy a sűrűn lakott területeken sokkal nehezebb ellenőrzés alatt tartani a vírus terjedését, például ezért is a madridi autonóm közösségben fordul elő ismét a legtöbb fertőzés, az összes eset mintegy 20 százaléka. A fővárost is magába foglaló tartományban egy nap alatt 554-gyel emelkedett az esetszám, amelyet Baszkföld és Andalúzia követ 394, illetve 308 napi új igazolt fertőzéssel.

"Közel vagyunk ahhoz, hogy kétszer annyi tesztet végezzünk, mint amennyit július végén" - fogalmazott az igazgató. Mint mondta, több mint 566 ezer PCR-teszt készült el augusztus 21-e és 27-e között. Ezek az adatok állami és magán úton elvégzett vizsgálatokat is tartalmazzák. Az eredményt azonban keserédesnek nevezte a szakember, mivel a diagnosztikai kapacitás növelésével növekedett a feltárt esetszám is. Tájékoztatása szerint a növekedő esetszámok ellenére a helyzet továbbra sem azonos a tavaszi állapottal, ugyanis az országos kórházi ellátási kapacitás 6 százalékát fordítják jelenleg Covid-betegek kezelésére. Madridban ez 16 százalék, Baszkföldön 11 százalék, míg Navarrában és Valenciában viszont csak 4 százalék.

A fertőzés következtében ez elmúlt egy hét során 141-en vesztették életüket, a halálos áldozatok száma összesen már meghaladja a 29 ezret. Az elhunytak többsége 85 év feletti, idős beteg volt.

Romániában rekordot döntött a súlyos esetek száma

Romániában meghaladta a 7400-at hétfőn a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és minden korábbinál több, 506 súlyos beteg szorult intenzív kórházi kezelésre - jelentette az MTI. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) hétfői jelentése szerint az előző napon újabb 43 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét, ezzel 3621-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Az ismert aktív fertőzöttek száma - amit nem a GCS közöl hivatalosan, hanem a fertőzések, halálesetek és gyógyulások számából lehet kikövetkeztetni - 46 ezerre tehető.

Romániában augusztus folyamán 1200 körül stabilizálódott a napi esetszám átlaga. Az utóbbi 24 órában mindössze 755-tel emelkedett és meghaladta a 87 ezret az eddig beazonosított fertőzöttek száma, olyan körülmények között, hogy - hétvége lévén - a szokásos 20-25-ezernél jóval kevesebb, mintegy 7300 tesztet értékeltek ki.

A járvány tetőzéséhez fűzött reményeket megkérdőjelezi, hogy múlt héten ismét növekedett az újonnan beazonosított fertőzöttek száma, miután - több hónapos növekvő tendencia után - az azt megelőző héten először következett be csökkenés - írja az MTI.

A román kormány hétfői ülésén kormányhatározatban is megerősítette az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) határozatát, amely szerint szeptember elsejétől megnyithatnak a színházak, mozik és könyvtárak, valamint a vendéglők beltéri részei azokban a megyékben, ahol a koronavírus-fertőzöttek száma nem haladta meg a lakosság 1,5 ezrelékét az utóbbi két hétben.

A kulturális intézmények a férőhelyek legfeljebb 50 százalékát használhatják. A vendéglőkben az asztaloknál legfeljebb hatan ülhetnek, és az asztalokat legalább kétméteres távolságra kell elhelyezni egymástól.