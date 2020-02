Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírusos álhír miatt pánik tört ki Japánban

Egy japán twitterező azt állította, az országban kapható toalettpapítokat Kínában gyártják, ahol most a járvány miatt leállt a termelés. A cáfolat ellenére az emberek fejvesztve rohantak a boltokba, így a WC-papír most már tényleg hiánycikk az országban - számolt be az Mfor.hu.

Koronavírusos álhír miatt lett egy nap leforgása alatt hiánycikk a WC-papír Japánban. A Twitteren ugyanis az a téves információ kezdett el terjedni, hogy a járvány miatt leállítják a termelést a kínai gyárakban, márpedig a Japánban értékesített gurigák is onnan származnak, így hamarosan nem érkezik majd az országba utánpótlás - írta a portál. Koronavírus: mi jön a pánikhullám után? Megszólaltak a pszichológusok A WC-papírnak ugyanaz az alapanyaga, mint a maszkoknak, ezért egyre kevesebb van raktáron - szólt az őrületet megindító twít. Az álhírre az emberek megrohamozták a boltokat, és most már valóban sehol sem lehet kapni a WC-papírt. Eközben a vezető japán lapok hiába írták meg, hogy az országban értékesített WC-papírok 97 százalékát az országon belül gyártják, az ellátás biztosított, már késő volt. Az Mfor.hu egyik, Japánban élő olvasója szerint nem csak a WC-papír lett hirtelen hiánycikk, az magával rántotta a zsebkendőket és a tisztasági betéteket is. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk itt és itt A koronavírusról folyamatosan frissülő információkésérhetők el. A Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.