Koronavírusos Donald Trump és felesége

Donald Trump és a first lady, Melania Trump koronavírustesztje is pozitív lett, az eredményt az amerikai elnök maga jelentette be a Twitteren - szúrta ki a hvg.hu.

Az amerikai sajtó csütörtök este jelentette be, hogy Trump egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek pozitív lett a koronavírus-tesztje. Koronavírus: megjöttek a friss adatok Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandba, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába - idézi a hírt a portál. Az elnök pénteken a Twitteren jelentette be, hogy az ő és felesége, Melania Trump első tesztje pozitív lett. Melania Trump szintén Twitteren erősítette meg a hírt, mint írta, mindketten jól vannak, ő minden programját elhalasztotta. Az elnök és felesége karanténba vonult.

