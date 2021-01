Köszönik, megvannak orosz és kínai oltás nélkül a csehek

A cseh kormány csak olyan vakcinával szándékozik beoltani a népet, amelyet az EU gyógyszerhatósága engedélyez, miközben a viszonylag szigorú korlátozására számítanak március-áprilisig.

Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a prágai kormány nem tervezi olyan koronavírus-vakcina vásárlását, amely nem kapta meg az uniós hatósági használatba vételi engedélyt - adta hírül a Radio Praha. Annak ellenére ragaszkodnak a tuti forráshoz, hogy az egyik vakcinából a korábban vártnál ötödével kevesebb szállítására kaptak ígéretet.

A miniszter azt is elmondta, hogy nincs elvárásuk azzal kapcsolatban, hol készüljön az oltás, magyarán lehet az akár orosz gyártmányú is, ám ahhoz, hogy cseh emberekbe szúrják bele, előbb át kell mennie az EU-s engedélyezési eljáráson. Blatny elődje, Roman Rrymula, aki jelenleg a miniszterelnök tanácsadója, korábban a magyar vásárlás kapcsán arról beszélt, hogy Csehország is megfontolhatja az orosz készítmény külön utas vásárlását.

Csehországban egyelőre nem enyhítenek a korlátozásokon, miután minden tizedik betegnél a vírus angol mutációját mutatják ki, amely sokkal fertőzőbb a korábbinál. Prymula azt nyilatkozta a Noviniky.cz hírportálnak, hogy várakozása szerint ez a rezsim fennmarad márciusig vagy április elejéig, amikor a javuló idő besegíthet a járvány elleni védekezésbe. A maszkviselési kötelezettséget várhatóan csak a nyáron oldják fel, és csak azoknak, akik igazolni tudják, hogy beoltották őket.