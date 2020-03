Kötelező lesz a maszkviselés a boltokban, fokozott szigorra vált Ausztria

A veszélyeztett embereket az eddigieknél is jobban kell védeni, a hotelek bezárnak, a szupermarketekben a vásárlóknak is kötelező lesz a maszk viselése - jelentette be a Der Standard beszámolója szerint Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfői sajtótájékoztatóján. Ausztriában már 9000 felett jár a fertőzöttek száma.

"Ez még csak a vihar előtti csend" - jellemezte a jelenlegi ausztriai járványügyi helyzetet Sebastian Kurz osztrák kancellár a hétfőre összehívott rendkívüli sajtótájékoztatón, ahol az eddigiek mellett további korlátozó intézkedéseket is bejelentett - írja összefoglalójában a Der Standard című lap. Óriáspakkot kap Magyarország Szigorúbbak lesznek A kormány azt szeretné elérni, hogy a veszélyeztetett emberek az eddigieknél is nagyobb védelemben részesüljenek, ezért a most érvényben lévő intézkedések betartását az eddigieknél is szigorúbban fogják ellenőrizni és bevezetnék a kötelező maszkviselést, a vásárlók részére is a nagyobb szupermarketláncokban. A különösen veszélyeztetettek mentesülnek a munkavégzés alól vagy pedig kötelezően otthoni munkavégzésre kell átállniuk. A szállodák turisztikai célú használatát ezentúl megtiltják és megkezdik a kórházak védelmi terveinek megvalósítását. Kurz szerint csak a hétvégén 2046 esetben kellett feljelentést tenni a szabályok megsértése miatt. A kancellár szerint az ország egyelőre távol van attól, hogy a korlátozó intézkedések feloldásán lehessen gondolkodni, ha majd erre sor kerül, akkor valószínűleg az iskolák és egyetemek megnyitását megelőzi majd az üzletek újranyitása. Több mint 9 ezer fertőzött A kancellár bejelentette azt is, hogy az eddigi tesztelések mellett - amely bizonyos protokollok alapján, például tünetek, vagy fertőzött személyekkel történt korábbi kontakt alapján döntötte el, hogy tesztelnek-e valakit - megkezdik 2000 teszt szúrópróbaszerű elvégzését is. Ennek eredményeként úgy vélik, a hét végére pontosabb becsléseik lehetnek arról, hogy valójában hány fertőzött lehet az országban. Hétfő délelőtt 11 óráig összesen 9125 fertőzöttet regisztráltak Ausztriában és 108-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. Az osztrák egészségügyi tárca reggel 8 órás adatai szerint összesen 999 ember szorul jelenleg kórházi ellátásra a fertőzés következtében, ebből 193 beteget intenzív osztályon kezelnek. A Der Standard szerint azt is bejelentették, hogy az ápolási rendszer működésének fenntarthatósága érdekében Alsó-Ausztria 250 ápolót és ápolónőt utaztat be Bulgáriából és Romániából, akik kéthetes karanténidőszak után hat hétig dolgoznának a tartományban. Ausztriában a határzárak és a karanténintézkedések komoly fennakadásokat okoznak az ápolási szolgáltatásokban a közép- és kelet-európai ápolók nagy aránya miatt.