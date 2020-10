Kötelező lesz az autóba szerelt alkoholszonda? Álhír terjed a weben

Félreérthető, és téves információk kezdtek el keringeni a 2019-ben elfogadott Európai Uniós járműbiztonsági előírásokkal kapcsolatban. A legnagyobb érdeklődést a kötelező alkoholszondás indításgátló híre kavarta, ami futótűzként terjed a Facebookon. A vezess.hu cáfolta a hír: vagyis, nem lesz kötelező alkoholszonda az új autókba szerelve Európában!

A téves Facebook poszt szövege szerint az Európai Parlament 2019. április 16-án elfogadott új járműbiztonsági követelményei értelmében 2022-től kezdve minden új gépjárművet alkoholszondás indításgátlóval kell felszerelni. Azaz 15 hónap múlva a személygépkocsik már így gördülnek le a szerelőszalagokról.

A megoldás azt jelenti, hogy indulás előtt bele kell majd fújni egy beépített alkoholszondába, és a járművel csak negatív eredmény esetén indulhatunk el. A készülék érzékeli, ha a befújt levegő nem emberi tüdőből származik, továbbá azt is, ha a levegő nem friss (például egy előzőleg felfújt lufiból adagolták). Elvileg úgy is be lehet állítani a készüléket, hogy az meghatározott időnként, például óránként ismételt mintát kérjen, s ahhoz kösse a további haladást. Az alkoholszondával kombinált indításgátlót több helyen bevetették már az ittas vezetés ellen, most a beépítést egyszerűsíti a szabályzás - idézi a posztot az autós portál.

A tévesen értelmezett hír szerint 2020. január elsejétől azonban nagyot változik a világ (pontosabban Európa), hiszen valamennyi új gépjármű csak ilyen szondával kerülhet forgalomba.

A szóban forgó 2019/2144-es dokumentumban ugyanakkor csak az áll: "indításgátló alkoholszonda előkészítése": szabványosított interfész, amely megkönnyíti a tartozékpiacon elérhető indításgátló alkoholszonda-készülékek beszerelését gépjárművekbe. Tehát nincs kötelező szonda, nincs előre beszerelt indításgátló. A gyártóknak csak a lehetőséget kell megadni az utólagos beszerelés megkönnyítésére, egy szabványos csatlakozó formájában.

A teljes szöveg ezen a linken érhető el.