Kövér László az Európai Néppártnak üzent

A kormányoldal csak átmenetileg, a jogállamiságról szóló viták lezárásáig vette le a napirendről a közigazgatási bíróságok megalakításának tervét - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

A lépés nem a törvény minőségével függ össze, hanem azzal a teljesen irracionális nyomásgyakorlással és támadássorozattal, amelynek Magyarország ki volt téve az igazságszolgáltatás átalakítása kapcsán - fogalmazott a politikus a rádióban a közigazgatási bíróságokról szóló törvény halasztásával kapcsolatban.

Az Országgyűlés elnöke szerint voltak korábban is kudarcaik az EU intézményeivel folytatott vitákban. Emiatt érezték úgy, hogy "politikai értelemben a konfliktus nem éri meg", annak ellenére sem, hogy a kormány szerint a közigazgatási bíróságok által jobb lenne a magyar igazságszolgáltatás működése. "De eddig is elműködött ilyen bíróságok nélkül a magyar igazságszolgáltatás, ezentúl is elműködik" - fogalmazott a házelnök, aki szerint ez példa arra, hogyha úgy látják, engedhetnek a saját álláspontjukból a kompromisszum érdekében, akkor ezt szívesen megteszik.

A közigazgatási bíróságok terve átmenetileg került csak le a napirendről. "Ha az idő megérik rá, elővehetjük újra. De ezt nem tervezzük a következő egy esztendőben, egész biztosan" - tette hozzá Kövér László.

Véleménye szerint a Fidesz az Európai Néppárt tagja szeretne maradni, mert az európai jövő befolyásolása szempontjából ott van jobb helye. A politikus azt is mondta ugyanakkor, hogy pártja kiváró állásponton van, nem dőlt még el, hogy kilép-e vagy marad. Úgy értékelte, hogy nem a Fidesznek fontos a Néppárt, hanem a Néppártnak a Fidesz.