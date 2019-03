Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Követnék az olaszok a magyarokat a kínai gigaprojektbe

Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá szombaton az olasz és a kínai kormány arról, hogy Olaszország csatlakozik a kínai Új selyemút kezdeményezéshez - írja az MTI.

Összesen 11 megállapodást kötöttek kínai és olasz vállalatok Hszi Csin-ping kínai elnök háromnapos olaszországi látogatásának csúcspontjaként tartott aláírási ceremóniáján. Az egyebek mellett energetikai és acélipari együttműködésre kiterjedő ügyletek összértéke egy olasz kormányzati forrás közlése szerint húszmilliárd euró, míg az olasz sajtó 5 milliárd eurót emlegetett.

A világ hét legfejlettebb országát tömörítő G7-csoport tagjai közül Olaszország az első, amely csatlakozik az Új Selyemút gazdasági övezet, illetve a 21. századi tengeri selyemút néven futó gazdaság- és kereskedelemfejlesztési programhoz.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Olaszország csatlakozik a selyemút újraélesztését szorgalmazó kínai kezdeményezéshez, amelyről sokan úgy tartják, hogy hozzásegítheti Kínát érzékeny technológiák, illetve fontos infrastruktúra megszerzéséhez, és Peking valójában egy Kína-központú kiterjedt befolyási övezetet igyekszik létrehozni. Az olasz kormány viszont eltökélt az export és a beruházások fellendítésében, és nem tulajdonít nagy jelentőséget a Kína szándékait illető aggodalmaknak. Róma részben abban reménykedik, hogy ha Kína beruház az olasz kikötőkbe, akkor az segíthet újraéleszteni Olaszország hagyományos szerepét mint fontos összekötő a Kelet és a Nyugat közötti kereskedelemben.

A projekthez már részben Magyarország is csatlakozott: a Budapest-Belgrád - egyes számítások szerint soha meg nem térülő - százmilliárdos fejlesztése is azt célozza, hogy Kína árui gyorsabban érkezhessenek meg Európába. Sőt, vélhetően a szlovéniai Koper kikötőjének fejlesztése, valamint az abban való magyar részvétel is az Új selyemút része lehet.

A kezdeményezéshez való olasz csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, iparügyi miniszter, kínai részről pedig He Li-feng, a nemzeti fejlesztési bizottság elnöke írta alá a kínai államfő és az olasz kormányfő jelenlétében.

Hszi Csin-ping később a szicíliai Palermóba utazik tovább egy magánlátogatásra, majd Monte-Carlóba, azt követően pedig Franciaországba érkezik vasárnap.