Közeledik egymáshoz Kuba és Oroszország

Kubába szóló meghívást fogadott el Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a kommunista szigetország Moszkvában tárgyaló államfőjétől, Miguel Díaz-Caneltől - írja az MTI.

Putyin gratulált vendégének elnökké választásához, és azt hangoztatta, hogy Moszkva mindig is különös rokonszenvvel viszonyult Havanna szuverén politikájához. Méltatta, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly egyharmadával nőtt, valamint azt, hogy szerinte Kuba a ránehezedő amerikai gazdasági nyomás ellenére is "egészében véve sikeresen" oldja meg a gazdasági és szociális problémákat. Örömét fejezte ki a kubai "államiság megerősödése" miatt is.

Moszkva és Havanna "aktívan támogatja egymást a nemzetközi porondon", folyamatos közöttük a magas és legfelső szintű kapcsolattartás - mondta.

Díaz-Canel, aki átadta Putyinnak Raúl Castro exelnök üdvözletét, elsőrendű fontosságúnak nevezte a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének fontosságát, és hasznosnak nevezte Dmitrij Medvegyev orosz kormányfőnek az október elején a karibi országban tett látogatását. Mint mondta, Kuba szerint Oroszország növekvő szerepet játszik az amerikai hegemóniatörekvésekkel szembeni ellenállás terén.

A kubai elnök bejelentette, hogy jövő májusban jelen lesz Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulójának megünneplésén.

Az orosz-kubai kereskedelem 2013 óta több mint duplájára nőtt, és idén várhatóan eléri a félmilliárd dollárt. Az orosz turisták száma tavaly 30 százalékkal emelkedett "a szabadság szigetén", és elérte a 137 ezret.

A Szovjetunió összeomlása után megrogyott kapcsolatok fejlődésének lökést adtak Moszkva feléledt geopolitikai ambíciói. 2014-ben Oroszország elengedte a kétoldalú kapcsolatok szocialista szakaszában felhalmozott, 35 milliárd dolláros kubai adósságállomány 90 százalékát. Havannát még inkább Oroszország felé hajtja az a tényező, hogy a Kubával szembeni, feltételekhez kötött nyitás Barack Obama előző amerikai elnök által meghirdetett politikáját hivatali utóda, Donald Trump visszájára fordította.

A jelenlegi orosz külpolitikai irányvonal szellemiségét tükrözte egyébként az a beszéd, amelyet Putyin Jevgenyij Primakov néhai külügyminiszter, hírszerzési igazgató és miniszterelnök szobrának a nap folyamán történt felavatásán mondott a diplomáciai tárca moszkvai épületénél. Az elnök azt hangoztatta, hogy az általa "hatalmas formátumúnak" minősített politikus "mindenek fölé állította Oroszország érdekeit", és "síkraszállt a sokpólusú világ eszméje mellett".

Jevgenyij Primakov kedden töltötte volna be 90. életévét