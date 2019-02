Külföldi sajtó: eldurvul az Orbán-kormány és az EU háborúja

Szabályosan elárasztotta a külföldi sajtót a magyar kormány és az Európai Bizottság vitája a legújabb kormányzati propagandakampányról, amelynek plakátján Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke együtt szerepel Soros Györggyel. A cikkekből Orbán Viktor és Juncker személyes csatája rajzolódik ki.

Komócsin Sándor , 2019. február 20. szerda, 11:43

Orbán Viktor Junckert vette célkeresztbe az európai választások előtt - Magyarország euroszkeptikus pártja, a Fidesz kampányplakáton üti a bizottság elnökét. Ezzel a felütéssel tudósít a Financial Times arról a vitáról, amely az Európai Bizottság és a magyar kormány között robbant ki a Jean-Claude Juncker bizottsági elnököt és Soros György magyar származású üzletembert egymás mellett ábrázoló plakátról. Az FT szerint a májusi európai parlamenti választás előtt Orbán Viktor, Magyarország nacionalista miniszterelnöke új politikai célpontot talált Juncker személyében.

A pénzügyi lap internetes portálja emlékeztet rá, hogy Sorost a 2015-ös bevándorlási hullám óta használja bűnbaknak a magyar kormányfő. Orbán Viktor azzal vádolja a filantróp befektetőt, hogy összeesküvést szervez annak érdekében, hogy Európát feltöltsék menekültekkel. Ettől az időszaktól kezdve a magyar kormány politikájának kulcsfontosságú eleme a migráció elutasítása.

Szimbólumot csinálnak belőle

Az FT megszólaltatta Krekó Pétert, a Political Capital tanácsadó cég igazgatóját, aki szerint Soros lényegében ismeretlen, közömbös figura volt a magyar köztudatban, mielőtt az Orbán-kormány ráépítette volna a bevándorlást ostorozó kampányát. Juncker hasonló sorsra juthat. Róla sem sokat tudnak a magyarok, ám az agyonátkozott brüsszeli bürokraták szimbólumát csinálhatják belőle, aki kettős mércével méri és támadja Magyarországot.

Másra hívja fel a figyelmet Soros György kapcsán a brit BBC és Telegraph, illetve a francia AFP hírügynökség. A BBC emlékeztet arra, hogy a civil szervezetek elleni kampánynak is főszereplője volt az üzletember mint aki finanszírozza ezeket, a Telegraph azt emeli ki, hogy a hivatalos magyar álláspont szerint Soros túlzott befolyást gyakorol az EU politikájára. Az AFP-vel összhangban megemlítik, hogy az Orbán-kormány bírálói szerint a 88 éves, zsidó származású befektető elítélésével antiszemita húrokon játszanak. Budapest visszautasítja ezt a vádat.

Szokatlanul erős kritika

A sajtóorgánumok megemlítik, hogy az Európai Bizottság szokatlanul gyorsan és erőteljesen reagált a Soros-Juncker plakáton olvasható szövegekre. Margaritis Schinas bizottsági szóvivő szerint a magyar kormány kampánya hihetetlen valótlanságokat állít. A brit Guardian kiemel ezek közül kettőt. Az egyik szerint a plakát szereplői gyengíteni akarják a tagállamok jogát határaik védelmére. Ezzel szemben az EU vezetői többször letették a garast amellet, hogy erősíteni akarják ezt - sok szakértő úgy véli, hogy ez éppen Orbán Viktor erőteljes fellépésének köszönhető a határvédelem ügyében.

A másik szerint az unió bevándorlóvízumokat akar kiállítani. Ezzel az EU ritkán használt úgynevezett kék vízumaira utalhatnak, amelyek az amerikai zöldkártya mintájára a képzett munkaerő bevándorlását hivatottak segíteni. A szabály azonban az, hogy a tagállamok döntik el, hány személyt fogadnak be az EU-n kívülről érkezők közül és kiket.

A tudósítások teret adnak Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár válaszának, amellyel a bizottság kritikáira reagált. Ebből kiderül, hogy Budapest álláspontja szerint Brüsszel továbbra is támogatni akarja az illegális bevándorlást, amiről a magyaroknak joguk van tudni. Ezen túl elismételte a plakáton is olvasható állításokat.

Politikusok reakciója

A külföldi politikusok reakció közül az FT idézi Guy Verhofstadtot, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetőjét, aki maga is célpontja volt a magyar kormány egy korábbi médiakampánynak. Szerinte az új plakátok szégyenteljesek és rágalmazzák a rajta látható két személyt és az EU-t. Frans Timmermans, az Európai Bizottság első elnökhelyettese kérdőre akarta vonni Budapest EU-ügyekben illetékes miniszterét, ám nem kapott választ. A plakát szerinte nevetséges és nem illik egy uniós tagállamhoz.

Juncker is reagált, amit a Deutsche Welle és a Reuters is átvett. E szerint a Fidesz nem való a jobbközép Európai Néppártba (EPP), amelyet el kellene hagynia. A Reuters kiemeli, hogy a bizottsági elnök szerint Manfred Webernek, az EPP elnökjelöltjének az Európai Bizottság élére meg kellene kérdeznie saját magától: akarja-e továbbra is hallgatni azt a hangot, amit a magyar kormány megüt. A bizottsági elnök, aki maga is tagja az EPP-nek, Marine Le Pen francia radikális jobboldali politikushoz hasonlította Orbán Viktort.

Negyvenhat százalék

Juncker viszonylag ismeretlen a magyar lakosság körében, a 18-46 éves korosztály 46 százaléka tudja kicsoda - idézte a pozsonyi Globsec kutatóintézet tanulmányát az FT. Nagyobb figyelmet akkor vívott ki magának,amikor egy 2015-ös EU-s csúcsértekezleten "Helló, diktátor!" köszöntéssel fogadta a magyar miniszterelnököt.

A plakátkampányt a kormány finanszírozza, amely az Átlátszó adatai szerint 21,9 millió eurót (közel hétmilliárd forint, egy kicsi focistadion ára) költött politikai hirdetésekre 2018 utolsó negyedévében - emlékeztet a brit sajtóorgánum. A Mérték Média Monitor médiafigyelő szervezet, a Klubrádió és a Párbeszédhez tartozó Jávor Benedek zöld párti európai parlamenti képviselő arra kérte a bizottságot, hogy indítson eljárást emiatt a budapesti vezetés ellen, mivel ez tiltott állami párttámogatás a kormánypártnak.

A Telegraph külön jelentőséget tulajdonít annak is, hogy Soros és Juncker együtt szerepel az ominózus plakáton. Soros régi ellensége a magyar vezetésnek, ám a bizottsági elnök mellé állítása azt jelzi, hogy határozottan eszkalálódik az Orbán-kormány ellenségessége az EU-val szemben a májusi európai parlamenti választások előtt. A szavazáson a várakozások szerint előretörnek a populista pártok.

