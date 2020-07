Különleges kincs került elő - vagy ez is csak átverés?

Frida Kahlo mexikói festőművész 65 évvel ezelőtt eltűnt festményeként kínál eladásra egy képet egy spanyol műkereskedő több mint 40 millió euróért (14 milliárd forintért) - adta hírül az Euronews.

A La mesa herida (A sérült asztal) című alkotást 1940-ben mutatták be egy mexikóvárosi szürrealista tárlaton. A képen maga Kahlo is látható egy hosszú asztalnál ülve, mások társaságában. A fa asztalból vér folyik, ami feltehetőleg a művész gyötrődését jelképezi. Kahlo a Szovjetuniónak ajándékozta a festményt 1945-ben egy moszkvai múzeum tervezett mexikói terme számára, ám az alkotást végül nem állították ki, a mexikói művek egy pincébe kerültek - írja az euronews.com, amely képet is közöl a festményről.

Az 1,2 méter magas és 2,4 méter széles alkotást Kahlo halála után egy évvel Varsóban állították ki, de utána nyoma veszett. Nem tudni, hogy visszavitték-e Moszkvába, elpusztították vagy valakinek sikerült megszereznie.

Régóta keresik a festményt

Cristian Lopez spanyol műkereskedő azt állítja, a festmény ma egy londoni raktárban várja, hogy valaki több mint 40 millió eurót fizessen érte. Az amerikai AP hírügynökség által megkérdezett szakértők szerint azonban az eladásra kínált alkotás - a közzétett fényképek alapján - csak másolat. Helga Prignitz-Poda művészettörténész hosszú ideje eredménytelenül keresi a festményt, szerinte az eladásra kínált mű több ponton is egyértelműen különbözik az eredeti alkotásról készült fényképektől. A szakértő állítja, a kétes kép hasonlóságokat mutat a fotók alapján készült pontatlan replikákkal. Kahlo fára festette a képet és nem vászonra, az eladásra kínált alkotást pedig a leírás szerint vászonra festették.

Lopez, aki a festmény névtelenségbe burkolódzó tulajdonosát képviseli, kitart a kép eredetisége mellett, mondván, hogy azt több szakértő is megerősítette, de nem volt hajlandó megnevezni őket.

Kahlo a hamisítók kedvence

"Több ezer Frida Kahlo hamisítvány létezik. Valószínűleg ő az a művész, aki többet fest halála után, mint életében" - mondta Gehrke.

Susana Pliego művészettörténész szerint a hamis Kahlo-festmények nagy problémát jelentenek, mivel a műtárgypiac még több alkotásra szomjazik egy olyan művésztől, aki mindössze nagyjából 200 festményt készített 1954-ben bekövetkezett halála előtt - olvasható a Euronews cikkében.

