Különös forradalom zajlik Lengyelorszgban

Forradalmi tempóban nő Lengyelországban az étel-ital automaták használata részben a vasárnapi boltzár miatt, a legkülönbözőbb új típusok jelennek meg a piacon.

A nyilvános helyeken Lengyelországban egyre több étel- és italautomata látható, ha más nem, a vasárnapi zárva tartás kedvez a gépek terjedésének - írta a Rzeczpospolita. A Lengyel Értékesítési szövetség adatai szerint 2019-ben eddig nagyjából 900 millió zloty (66 milliárd forint) bevételt hoztak.

A szervezet elnöke, Aleksander Wasik szerint nincs az unióban még egy olyan állam, amely ilyen mértékben fejlődne ezen a területen. És még mindig sok a kihasználatlan lehetőség. A Deloitte jelentése szerint a lengyelek több mint fele szeret az eladóval való konzultáció nélkül, egyedül vásárolni, és csaknem ennyien mondják, hogy ezt a legkönnyebben az automatáknál tehetik meg.

Az automatákból nemcsak ételt és italt vesznek a lengyelek, annál is inkább, mert az ágazat cégei egyre bátrabban vezetnek be új termékeket és modern technológiákat. Ilyen újdonság például a palackautomata, amely arra ösztönöz, hogy váltsuk vissza a műanyag palackokat. Cserébe pénzt vagy pontokat adnak, amelyet mozijegyre, kávéra vagy vásárlásra lehet használni. Az automaták a beszállító vállalatoknak is új perspektívát jelentenek, mert az értékesítés így olcsóbb.