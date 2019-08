Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lanyhult a cseh növekedés

A második negyedévben éves összehasonlításban 2,7 százalékra mérséklődött a cseh gazdaság növekedése az első negyedévi 2,8 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatalra hivatkozva az MTI.

A statisztikusok kimutatása szerint a gazdasági növekedés legfőbb húzóerejét továbbra is a cseh háztartások fogyasztása jelenti, de kiemelten fontos tényező a cseh termékek és szolgáltatások iránti külföldi kereslet is.

"A gazdaság fejlődése alapvetően továbbra is kedvező, gyakorlatilag majdnem minden szektorban kimutatható az erősödés" - jelentette ki Vladimír Kermiet, a statisztikai hivatal szakmai igazgatója. Ugyanakkor rámutatott: folytatódik a beruházások visszafogásának tendenciája.

A statisztikai hivatal az egész évben a bruttó hazai termék (GDP) 2,70 százalékos növekedésével számol. Várható, hogy a második fél évben is folytatódni fog a háztartási kiadások növekedése és erős lesz az export is. Ugyanakkor a beruházások várható további csökkenése negatív hatást fejt ki a GDP-re. Ezen a téren érezhetővé válik a német gazdasági tendenciák negatív hatása is.

A második negyedévi eredmények kapcsán a cseh hírügynökség által megszólaltatott piaci elemzők többsége úgy nyilatkozott, hogy jövőre 2,1 százalékos GDP növekedésre számít.

A német gazdaság viszont negyedéves alapon recesszióba került.