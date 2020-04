Lassult a járvány terjedése a szomszédban

Lassult az új típusú koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.

A stratégiai kommunikációs törzs szombat kora délután közzétett összesítése szerint az utóbbi 24 órában - átlagosnak számító több mint ötezer teszt elvégzése nyomán - 218 emberről bizonyosodott be, hogy elkapta a fertőzést, ezzel 10 625-re emelkedett a betegség megjelenése óta Romániában nyilvántartásba vett koronavírus-fertőzöttek száma - írja az MTI.

Az utóbbi napon - a pénteki háromszázat meghaladó csúcs után - már csak 73 gyógyulást jelentettek a hatóságok, így az egészségügyi rendszer terhelése (az aktív koronavírus-fertőzöttek száma) az előző hét ritmusában tovább növekedett. A betegek közül 235-en továbbra is intenzív ápolásra szorulnak.

Az utóbbi 24 órában - az elmúlt héten átlagosnak számító - 23 újabb halálesetet regisztráltak: így a koronavírus-járvány romániai áldozatainak száma 575-re emelkedett. Külföldön további 73 Covid-19-cel diagnosztizált román állampolgár vesztette életét.

Romániában március utolsó napjaiban még 140 ezer embert töltötte otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási időszakát: számuk azóta folyamatosan csökken. Az utóbbi napon több mint 1200 ember hagyhatta el a karantént, így most már csak 12 ezren vannak hatósági, 26 ezren pedig otthoni elkülönítésben.

Bár a hatóságok már a korlátozások enyhítésének menetrendjét tervezik, a részleges kijárási tilalom a rendkívüli állapot végéig, május 14-ig érvényben marad, ennek megsértéséért pedig naponta több mint ötezer embert bírságolnak meg Romániában átlagosan kétezer lejre (147 ezer forint).

Ez elvileg napi kétmillió eurós bevételt jelentene a járvány előtt is 3,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal megtervezett - most már hét százalékos hiányra számító - román államháztartásnak. A kijárási korlátozások óta kirótt mintegy 80 millió eurónyi büntetés mértéke megegyezik azzal az összeggel, amely a cégek nyereségadójából folyt be a román államkasszába februárban, a bukaresti média azonban azt valószínűsíti, hogy a román állam nem lesz képes lesz behajtani a nettó átlagbér kétharmadára rugó bírságok jelentős részét.