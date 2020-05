Lazítanak a Balkánon: júniusban már parlamenti választás is jöhet

Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országokban, és lassan a választási kampány is folytatódik ott, ahol korábban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a voksolást - írja az MTI.

Szerbiában az utóbbi 24 órában kevesebb mint száz új fertőzöttet regisztráltak, az igazolt fertőzöttek száma így 9464-ről 9557-re nőtt. Az új fertőzöttek alacsony számával indokolta az államfő azt, hogy csütörtöktől várhatóan visszavonják a szükségállapotot, nem lesz kijárási tilalom, és folytatódhat a választási kampány is. Az általános választásokat április 26-ról június 21-re halasztották.

Észak-Macedóniában hétfőről keddre 1511-ről 1518-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Korábban ebben a nyugat-balkáni országban is elhalasztották az áprilisra tervezett parlamenti választást, ám az államfő most már leülne tárgyalni a pártokkal a voksolás új időpontjáról. Előzőleg a kormányzó szociáldemokraták azt mondták, bármikor meg lehetne tartani a választást, míg a legnagyobb ellenzéki párt szerint ez korai lenne, most már mindkét fél a választások további halasztását kéri, mert egyikük szerint sem csengett még le a járvány.

Az egészségügyi miniszter szerint bármikor is tartják meg a voksolást, az új típusú koronavírus még jelen lesz, így mindenképpen be kell tartani az elővigyázatossági szabályokat a kampány és a szavazás alkalmával is.

Koszovóban egy nap alatt 834-ről 851-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A parlamenti pártok szerint a járvány befejeződése után a legfontosabb feladat a gazdaság megmentése lesz, arról viszont egyik pártnak sincs konkrét elképzelése, hogy ezt hogyan lehet majd megvalósítani Európa egyik legszegényebb országában, amelyet a koronavírus-járvány előtt is több mint 30 százalékos munkanélküliség sújtott.

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 1857-ről 1926-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az országban lassan visszatér az élet a rendes kerékvágásba, újranyitottak az óvodák, az üzletek, az éttermek, és hamarosan azok, akik otthonról dolgoztak, visszatérhetnek a munkahelyükre.

Montenegróban öt nap után egy új fertőzöttet regisztráltak, így a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma 323. A kormány javaslata szerint a jövőben súlyos pénzbüntetéssel sújtanák azokat, akik nem tartják be az elővigyázatossági előírásokat, nem hordanak maszkot és kesztyűt.