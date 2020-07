Lebukott a jótékonykodó mágnás

Súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják azt a férfit, aki egy versenyautóból osztogatott maszkokat a járvány alatt. Valószínűleg az sem mentette volna meg, ha kerülte volna a feltűnést.

Húsz év börtönt is kaphat az a férfi, aki egy Lamborghiniből osztogatott maszkokat a járvány alatt Győrben - írja a 444.hu. A NAV gyanúja szerint több milliárd forint áfát csalt el. István azzal került be az újságokba áprilisban, hogy Lamborghini és Bentley luxusautókkal vitt maszkokat a győri kórháznak és az idősotthonoknak.

A NAV nyomozása szerint egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda az Európai Unióból nettó áron vásárolt élelmiszereket - főként sajtot, csokoládét, kávét -, és azt Magyarországon nagykereskedőknek, szállodai beszállítóknak adta tovább. Az árut olyan cégeken keresztül szerezték be, amelyeket negyedévente csődbe vittek, így vagy nem nyújtottak be bevallást, vagy fiktív adatokat adta be. Ezzel "megspórolták" az adófizetést.

A gyanú szerint ennek a bűnszervezetnek volt a tagja az adományozó István is. A nyomozás szerint több tízezer tonna élelmiszer került a bűnbandán keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira.