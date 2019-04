Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lefagyasztja Európát a ritka időjárási jelenség május első hétvégéjén

Az évnek ebben a szakaszában nagyon ritka hideghullám fog átcsapni Európa felett, még Észak-Afrikában is szörnyű időt okozva.

Ritka május eleji északi-sarki hidegbetörés fogja borzolni Európa lakóinak idegeit május első hétvégéjén (május 3. és 6. között) - figyelmeztette olvasóit a severe-weather.eu időjárási hírportál. Ez a fajta légköri jelenség éppen annyira borzalmas, mint amilyen ritka a tavasz közepén. A fagyos levegő az Északi-sark és az Atlanti-óceán felett alakul ki, majd megindul keresztbe srégen Európa fölött a kontinens mediterrán térsége felé.

Eközben letarolja Nyugat-, majd Közép-Európát is, hogy végül még Észak-Afrikában is éreztesse hatását. A hőmérsékletek május 3-a és 7-e között mélyen az évnek ebben az időszakában normálisnak tekinthető szint alatt lesznek, óriási a kockázata a hajnali fagyoknak Európa nyugati, középső és keleti részén is, akárcsak a Balkánon.

Ne akarja átélni!

A fagy csütörtökön kezdi meg pusztító hadjáratát a kontinens északi részén, mindjárt igen széles, Oroszország északi-sarkköri részétől Skandináviáig tartó frontot nyitva. A támadás balszárnya Grönlandnál lesz - mindez lehetővé teszi, hogy a jéghideg levegő teljes erejével rárontson Európa többi térségére. Az első roham ezen a napon eléri Dániát és a brit szigeteket, majd pénteken folytatódik az előrenyomulás Franciaországba és Németországba. A hét utolsó munkanapján várhatóan elesik Lengyelország, Csehország és Szlovákia is.

Szombaton Skandináviában már várhatóan enged a fagy vasmarkának szorítása, ám a hideg tovább nyomul előre Közép-Európában: előbb előőrsei, majd főerői is elérik a mediterrán országokat, mélyen benyomulva abba a térségbe, amelynek lakói nem ismerik a havat. A jövő hét első három napján a "jeges rémület" uralja majd Közép-, Kelet- és Dél-Európa legnagyobb részét és a fagy hadserege megindítja utolsó rohamát a mediterrán térség keleti része, illetve Észak-Afrika ellen. Kelet-Közép-Európában irtózatosan hideg lesz, gigantikusan nagy fagyveszéllyel.