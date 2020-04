Lehangoló jóslat a pénzesőröl

Az Egyesült Államokban induló gigantikus gazdaságélénkítő intézkedéscsomagban szétosztott pénz egy részét szimplán ellophatják - figyelmeztet egy elismert szakértő -, főként azért, mert a kormányzás egy gyenge kisvállalkozás működésére emlékeztet.

Miben más a mostani gazdasági válsgá, mint a korábbiak? - tette fel a kérdést a Business Insider Larry Summersnek, aki szolgált az Egyesült Államok pénzügyminisztereként a Clinton-kormányzat, illetve tanácsadóként az Obama-adminisztráció alatt, továbbá volt a Világbank vezető közgazdásza is. Ezekben a pozícióiban megtapasztalt néhány igazán nagy válságot - például a dot.com-lufi kipukkadását és a 2009-es recessziót -, és rész vett ezek kezelésében is. Az interjú előtt azzal a kijelentésével keltett feltűnést, miszerint szerinte a koronavírus-járvány okozta gazdasági összeomlást gyors feltámadás követi majd.

Mindent érint

A közgazdász professzor a mostani válság átfogó, kiterjedt voltát tartja rendkívülinek. Hanyatlást látunk bármerre nézzünk: a bajok kiterjednek a világ minden országára, a gazdaság minden ágazatára és vállalatára. Nem csupán az emberek pénztárcája szenvedi meg a csapást, hanem az életmódjuk is, amin változtatniuk kellett. A válságnak jelentős rövid és hosszú távú hatásai vannak, illetve lesznek.

A korábbi krízisekkel összevetve azt látjuk, hogy még a 2008-as pénzügyi összeomlás idején is voltak közlekedési dugók New Yorkban. Az azt megelőző ázsiai valutaválság alatt nem szünetelt a légi közlekedés az ottani nagyvárosok és a világ más országai között. A legnagyobb gazdasági depressziók idején is találkoztak egymással az emberek konferenciákon, vendéglőkben vagy családi körben. Ez mutatja milyen átfogó hatása van a koronavírus-válságnak.

Repült a rossz hír hozója

Donald Trump, az USA elnöke kirúgta azt a vezetőt, aki az USA kétezermilliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagjának elköltését ellenőrző testület élén állt. Az ok annyi volt, hogy ez a szervezet jelentette: a kórházaktól azt az információt kapta, hogy nem áll rendelkezésükre elég tesztelő eszköz. Trump szerint ez nem igaz, úgy gondolja, a felügyelő testületet ellenzéki politikai indítékok mozgatták, amikor a jelentését készítette. Erre mindössze azt hozta fel bizonyítékként, hogy a kirúgott vezetőt még nem ő nevezte ki posztjára.

Ennek kapcsán a Business Insider megkérdezte Summerst, nem tart-e attól, hogy a válságkezelő csomagban a gazdaságra zúdított pénz egy részét ellopják. Szerinte azzal a pénzzel, amit ennek keretében közvetlenül az állampolgároknak adnak, nem lesz gond. Például azok a háztartások, amelyek jövedelme nem magasabb 75 ezer dollárnál egyszeri juttatásként 1200 dollárt kapnak. Nem mondható el ez azonban azokról a támogatásokról, amelyek célja a munkahelyek megőrzése, így a kedvezményes hitelekről és az adókedvezményekről.

Kisvállalkozás

Az irdatlan nagy összegű állami támogatás szétosztása óriási feladat - állapította meg Summers -, ami akkor sem lenne könnyű, ha a lehető legjobban felkészült kormány állna az USA élén. A szakértő azonban úgy látja, hogy a mostani washingtoni adminisztráció inkább a legkicsinyesebb családi vállalkozásokra hasonlít, amelyek az ingatlanüzletben tevékenykednek és a családtagokon kívül mindenkivel kibabrálnak.

Végül a Business Insider szembesítette Summerst azzal a kijelentésével, miszerint koronavírus-válságot gyors gazdasági kilábalás követheti. A válasz szerint ez úgy értendő, hogy a közvetlen közegészségügyi gondok leküzdése után várható a kedvező fejlemény, és egyelőre nem látszik járvánnyal járó egészségügyi veszélyhelyzet vége. Emellett a fellendülést megtörhetik újabb járványok, amelyek ellen egyelőre nincsenek megelőző eszközeink. Az idegenforgalom és a sok nézőt vonzó popkoncertek és sportesemények csak hosszabb idő állhatnak talpra.